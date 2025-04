Email di estorsione con minacce e video compromettenti? Ecco la verità

Recentemente si sono intensificate minacce attraverso email con estorsione. Gli utenti ricevono una comunicazione sul proprio account di posta elettronica dove uno pseudo hacker spiega di avere materiale compromettente del destinatario mentre guarda video pornografici e pedopornografici.

La minaccia è quella di diffondere questo materiale a tutti i contatti, sostenendo che è riuscito a violare i dispositivi della vittima tramite lo spyware Pegasus. “Sono passati alcuni mesi da quando l’ho installato su tutti i tuoi dispositivi, perché non sei stato molto attento ai link su cui hai cliccato su internet. Durante questo periodo, ho imparato tutto sulla tua vita privata“, si legge nel messaggio.

Il testo della email di estorsione con minacce continua: “Sono una sorta di Dio che vede tutto. Tuttavia, non farti prendere dal panico. Come sappiamo, Dio è misericordioso e perdona, e lo stesso faccio io. Ma la mia misericordia non è gratuita. Trasferisci 1850$ al mio portafoglio Litecoin (LTC): […]. Una volta ricevuta la conferma della transazione, eliminerò definitivamente tutti i video compromettenti, disinstallerò Pegasus da tutti i tuoi dispositivi e sparirò dalla tua vita. Puoi starne certo – il mio unico interesse è il denaro. Altrimenti, non ti scriverei nemmeno, distruggerei la tua vita in un secondo senza una parola“.

Cosa fare di fronte a una email di estorsione con minacce

Questa email di estorsione con minacce è anche definita truffa sexstortion ed è molto pericolosa perché potrebbe spaventare il destinatario anche se è sicuro di non aver mai fatto quello che viene descritto e di cui è accusato nella mail. Cosa devi fare se ti trovi di fronte a una situazione del genere?

Prima cosa non credere a nessuna delle parole indicate nel testo. Nessuno è riuscito ad accedere ai tuoi dispositivi né tanto meno ha video compromettenti che ti ritraggono. Seconda cosa da fare è cancellare immediatamente la mail e segnalarla come spam, se non ci è già finita e tu l’hai letta controllando proprio tra le spam.