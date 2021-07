Email marketing efficace grazie all'analisi dati: iscriviti al nostro webinar

L'email è ancora uno strumento efficace per acquisire clienti? Da questa domanda parte il webinar “Email marketing: come renderlo più efficace grazie all'analisi dati“, organizzato da Punto Informatico in collaborazione con Getresponse, che offrirà una panoramica esaustiva di come l'email marketing sia vivo e vegeto e possa costituire uno strumento estremamente efficace per aumentare clienti e migliorare il proprio business.

Il webinar sarà inoltre un momento di riflessione e approfondimento su come la marketing automation in generale possa trarre enormi vantaggi da una puntuale analisi dei dati.

L'evento, gratuito ed accessibile previa registrazione nel form sottostante, sarà tenuto da Alessandro Cavallo, imprenditore, professore aggiunto alla LUMSA, Lecturer & Mentor alla LUISS Business School.