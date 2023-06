Email senza limiti: Aruba lancia SpazioMail Illimitato

L’email è morta, dicevano. Eppure a distanza di anni la “chiocciolina” è più viva che mai grazie alle sue caratteristiche uniche che la rendono più affidabile e comoda di una qualsiasi chat. Tuttavia, per uno strumento sempre in evoluzione, servono soluzioni che abbattano i limiti antecedenti, spostando nuovamente l’asticella verso obiettivi nuovi. Aruba, da sempre attiva nella gestione di caselle di posta e spazi di hosting, non solo ha spostato l’asticella, ma l’ha rimossa del tutto: grazie alla novità appena annunciata, infatti, scompare completamente il limite dello spazio di archiviazione disponibile sulla casella di posta: SpazioMail Illimitato è qualcosa di nuovo che abbatte i limiti antecedenti rimettendo le email nelle mani degli utenti. Tutte. Nessuna esclusa.

Non esiste nulla di simile tra gli altri servizi di posta elettronica e questo per un motivo chiaro: quello che Aruba ha annunciato è un servizio che risponde ad una domanda che solo d’ora innanzi si farà sempre più urgente. A dirlo sono i numeri. A dirlo sono le nostre abitudini.

Email no limits

Non dovrai più cancellare email, né dovrai pensare alla tua casella di posta se non per il suo uso quotidiano. Laddove l’unico vero limite sperimentato era quello dello spazio, infatti, ora non ci sono più paletti da rispettare: la capienza diventa illimitata ed il costo annuo resta minimo attraverso un semplice add-on con prezzo fisso e termini trasparenti.

Ma cosa significa “illimitato”? Solitamente, infatti, dietro un appellativo di questo tipo si celano clausole, eccezioni e formalismi che cambiano le carte in tavola. Non è questo il caso, però: “illimitato”, in questo caso, significa semplicemente “illimitato”. Senza limiti, di nessun tipo, ed è questa la caratteristica che rende SpazioMail Illimitato di Aruba qualcosa di completamente nuovo e “disruptive”.

Un’opportunità aperta a chiunque, insomma, perché chiunque ha la possibilità di far proprio un servizio tanto utile, tanto ampio, ad un costo tanto piccolo: 14,90 euro + IVA/anno (con offerta da 1,99€/anno + IVA per il primo anno, se registri o trasferisci un Dominio con Email entro il 2 agosto 2023), ossia poco più di 1 euro al mese per ritagliarsi uno spazio infinito a propria disposizione. Ogni mail può pesare un massimo di 100MB, il che non rappresenta tanto una limitazione, quanto un indirizzo chiaro: SpazioMail Illimitato non è una repository per file, ma un modo per consentire la conservazione dei messaggi di posta elettronica nel tempo senza dover badare a problema alcuno.

Se con 5 euro/anno è possibile avere a disposizione 1GB di archivio, con 14,99 euro/anno + IVA è possibile averne infiniti: una scelta strategica per andare incontro a quanti fanno uso continuativo dello strumento email, che inviano allegati che si desidera conservare e che non intendono affidarsi a servizi che non possono garantire (come succede invece con Aruba) che i dati possano restare entro i confini nazionali, su Datacenter che rispondano alle stringenti normative italiane sulla privacy. Con Aruba la porta verso lo spazio illimitato è chiara e trasparente: 14,99 euro/anno + IVA – al netto di un’offerta iniziale ancora più vantaggiosa – ed i vincoli crollano in un istante, aprendo ad una casella di posta finalmente senza limitazioni.

L’importanza dello spazio

SpazioMail Illimitato risponde ad una esigenza che si fa sempre più tangibile. Quando ad inizio millennio si fecero spazio le prime caselle da 1GB, infatti, i problemi sembravano risolti: ai tempi mai si era vista una casella di posta tanto ampia. Nel frattempo, però, la transizione digitale ha portato ad una produzione sempre più ampia di immagini, video e documenti che le email hanno iniziato a trasferire con sempre maggior frequenza. Questa dinamica ha portato alla moltiplicazione tanto delle email con allegati, quanto della dimensione degli allegati stessi (l’alta definizione nell’imaging ha fatto la differenza in tal senso).

Questo aumento esponenziale del traffico dati legato allo strumento email ha portato anche ad un rapido raggiungimento dei limiti antecedenti: oggi avere archivi di svariati GB di email è cosa del tutto normale per qualsiasi privato, costringendo così ad effettuare delle scelte precise tra documenti, ricordi, promemoria e quant’altro si voglia conservare.

L’alternativa alla scelta ed al sacrificio di qualcosa che un domani potrebbe diventare rammarico, è SpazioMail Illimitato con la sua capacità di cancellare ogni limitazione ed ogni preoccupazione correlata. Non serve più calibrare alcun compromesso, infatti: con pochi euro annui non ci sarà più nulla da cancellare, tutto potrà essere conservato ed ogni singolo allegato potrà restare a disposizione per ricerche o utilità future.

La promessa è chiara: nessun limite. Una casella di posta “all you can mail” dove non si butta via niente poiché tutto è già compreso nel prezzo. Non esiste un’altra soluzione simile sulla piazza, tantomeno per soli 14,99 euro/anno + IVA (con offerta da 1,99€/anno + IVA per il primo anno, se registri o trasferisci un Dominio con Email entro il 2 agosto 2023).