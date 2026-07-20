 Emoji 3D di Google diventano open source: i file sono scaricabili
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Emoji 3D di Google diventano open source: i file sono scaricabili

Le emoji 3D di Google diventano open source: disponibili i file .OBJ per creare app, mondi VR, giochi, meme e altri progetti personalizzati.
Emoji 3D di Google diventano open source: i file sono scaricabili
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Le emoji 3D di Google diventano open source: disponibili i file .OBJ per creare app, mondi VR, giochi, meme e altri progetti personalizzati.
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Per il World Emoji Day, Google ha raccontato il processo di design delle proprie emoji 3D e ha annunciato che le renderà completamente open source.

Google rende open source le sue emoji 3D: file OBJ scaricabili da chiunque

Google rilascia i file .OBJ grezzi alla community, scaricabili, modificabili, utilizzabili per qualsiasi progetto. Li consegniamo alla community perché possano usarli per costruire mondi VR immersivi, app indie o meme assurdi, ha detto Google.

Che tipo di mondi VR immersivi qualcuno voglia costruire con un mucchio di emoji è un mistero, onestamente…

La palla passa agli utenti

Google ha mostrato le sue Noto Emoji 3D a maggio, ma il debutto non ha convinto tutti. Trasformare un simbolo bidimensionale in un oggetto tridimensionale è più complesso di quanto sembri: bisogna definire luci, ombre, profondità e proporzioni, mantenendo uno stile coerente tra centinaia di emoji diverse. Alcune funzionano, altre sembrano personaggi di un vecchio gioco mobile.

Aprire il progetto alla community è una ossa intelligente. Se Google non è riuscita a fare breccia nel cuore degli utenti con le sue emoji 3D, forse sviluppatori e creator potranno trovare utilizzi più interessanti. O almeno ci farà meme migliori!

Fonte: Google

Pubblicato il 20 lug 2026

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Tiziana Foglio
Pubblicato il
20 lug 2026
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