Come vedere Empoli-Inter in streaming (Serie A)

Empoli-Inter va in scena al Castellani all’ora di pranzo, per la giornata 31 di Serie A, in programma alle 12:30 di domenica 23 aprile, con la possibilità di vederla in diretta streaming. I toscani potrebbero far leva sul supporto del loro pubblico e sullo stato di forma, considerando gli strascichi dell’impegno europeo infrasettimanale degli avversari. All’andata finì 0-1 a San Siro, in favore degli azzurri.

Serie A: guarda Empoli-Inter in streaming

Quattordicesimo posto a 32 punti e salvezza già quasi agguantata per i padroni di casa, che possono affrontare l’ultima parte del campionato con una relativa tranquillità. Quinta posizione in classifica invece per gli ospiti a 51 punti, reduci da una serie di risultati negativi nella competizione, con alle spalle un cammino molto diverso rispetto a quello che li ha portati a qualificarsi alla semifinale di Champions League, dove affronteranno i cugini del Milan in un derby tutto italiano.

Sono due le opzioni a disposizione dei tifosi per guardare la partita. La prima è lo streaming su DAZN con la telecronaca di Ricky Buscaglia e il commento tecnico di Andrea Stramaccioni. La seconda, invece, passa dalla diretta trasmessa su Sky e NOW.

Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate in campo al fischio d’inizio dai due allenatori, Zanetti e Inzaghi.

Empoli (4-3-1-2): Perisan, Ebuehi, Walukiewicz, Luperto, Parisi, Fazzini, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Piccoli;

Inter (3-5-2): Onana, Darmian, Acerbi, Bastoni, Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Gosens, Lautaro Martinez, Lukaku.

Come guardare la partita dall’estero

Ai tifosi che si trovano all’estero, ma desiderano guardare Empoli-Inter con telecronaca in italiano segnaliamo la possibilità di farlo grazie alla portabilità transfrontaliera delle piattaforme.

Se la connessione avviene attraverso una rete non sicura, aperta o pubblica, è bene affidarsi a uno strumento dedicato. La suite di NordVPN (oggi in forte sconto) include tutto ciò che serve: Virtual Private Network globale, antivirus, gestore password e spazio sul cloud, così da proteggere dati e privacy durante ogni attività, streaming compreso.

