Come vedere Empoli-Juventus in streaming (Serie A)

Empoli-Juventus chiude la giornata 36 di Serie A con un match in scena nella cornice dello stadio Castellani, al via alle ore 20:45 di lunedì 22 maggio. Lo si può vedere in diretta streaming esclusiva su DAZN, per capire se i toscani, a caccia del quarto risultato utile consecutivo, riusciranno a fermare gli avversari che in campionato vincono da tre turni di fila.

Serie A: guarda Empoli-Juventus in streaming

Situazione ormai tranquilla per gli azzurri, quattordicesimi in classifica a 39 punti e praticamente certi della salvezza acquisita. Lo scenario è invece ben diverso per i bianconeri, secondi a 69 punti e determinati a ottenere la qualificazione diretta alla prossima Champions League. Dovranno ad ogni modo fare i conti con le questioni della giustizia e con le decisioni sulla penalizzazione prima inflitta e poi cancellata nel corso della stagione.

I tifosi delle due squadre e tutti coloro che seguono il campionato possono guardare la partita in diretta streaming esclusiva su DAZN. La piattaforma ha affidato la telecronaca alla voce di Stefano Borghi e il commento tecnico a quella di Simone Tiribocchi. Come sempre, non mancheranno collegamenti da bordocampo, analisi, interviste e highlight.

Risulteranno decisive le decisioni dei due allenatori, Zanetti e Allegri, quest’ultimo alle prese con gli infortuni e con la fatica accumulata nell’impegno infrasettimanale di Europa League. Diamo uno sguardo alle probabili formazioni schierate dai tecnici al fischio d’inizio.

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Ebuehei, Walukiewicz, Luperto, Parisi, Grassi, Marin, Henderson, Baldanzi, Caputo, Cambiaghi;

Juventus (3-5-2): Perin, Alex Sandro, Rugani, Gatti, Cuadrado, Miretti, Rabiot, Locatelli, Chiesa, Milik, Vlahovic.

I padroni di casa partono sfavoriti, secondo i pronostici, che assegnano loro solo il 18% di probabilità di vittoria, mentre agli ospiti è attribuito il 57%. All’eventuale pareggio il restante 25%.

Come vedere la partita dall’estero

I tifosi azzurri e bianconeri che si trovano all’estero possono vedere Empoli-Juventus con la telecronaca in italiano senza problemi, grazie alla portabilità transfrontaliera prevista da DAZN. Se la connessione alla piattaforma avviene mediante reti pubbliche o condivise, ad esempio quelle degli alberghi, è però bene prestare attenzione alla sicurezza di dati e privacy.

Così come per qualsiasi altra attività online, anche per lo streaming è bene affidarsi a una soluzione dedicata e certificata. Quella proposta da NordVPN (oggi in forte sconto) include tutto ciò che serve: una Virtual Private Network con server dislocati a livello globale, un antivirus sempre aggiornato, un gestore delle password e spazio sul cloud crittografato per il backup.

