Empoli-Milan (Serie A): guardala in streaming

Empoli-Milan vede scendere in campo gli uomini di mister Zanetti nel tentativo di arginare le ambizioni della corazzata guidata da Pioli. Un match dall’esito non scontato, considerando il buon calcio espresso da entrambe le squadre. In caso di vittoria, i toscani si avvicinerebbero alla zona per i piazzamenti in Europa, mentre i rossoneri puntano a riconquistare la testa della classifica. Il fischio di inizio è in programma per le ore 20:45 di sabato 1 ottobre.

Empoli-Milan (Serie A): guardala in diretta streaming

Chi vuol guardare la partita può farlo semplicemente collegandosi in diretta streaming su DAZN con il Castellani, per la telecronaca di Riccardo Mancini affiancato dal commento tecnico di Massimo Gobbi. In alternativa, la piattaforma è accessibile da Sky Q e attraverso l’offerta di TIMVISION.

In tema di formazioni, i toscani proveranno a rompere le trame del gioco avversario con Vicario in porta, Luperto a comandare la difesa, capitan Bandinelli a centrocampo e Satriano impegnato davanti in area. Rispondono i campioni in carica con i titolarissimi Maignan, Calabria, Bennacer e Giroud, di nuovo affiancato da Leão al rientro dopo la squalifica.

Indipendentemente dalla tipologia di abbonamento a DAZN scelta, Standard oppure Plus, l’offerta include molto più della sola Seria A. Ci sono anche il calcio statunitense della MLS, quello spagnolo de LaLiga e il meglio delle competizione sudamericane. A completare il pacchetto di contenuti sono poi altri sport: tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, a cui si aggiungono produzioni originali, show, interviste e approfondimenti.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.