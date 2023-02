Come vedere Empoli-Napoli in streaming

Empoli-Napoli va in scena nella cornice dello stadio Castellani alle ore 18:00 di sabato 25 febbraio. È l’incontro che apre la lunga giornata 24 di Serie A che si concluderà martedì con il derby della Mole. I toscani ospitano la squadra più in forma del campionato, in testa alla classifica e reduce da una vittoria in trasferta nell’andata degli ottavi di Champions League.

Serie A: guarda Empoli-Napoli in streaming

I tifosi hanno la possibilità di guardare la partita in diretta streaming su DAZN con la telecronaca di Riccardo Mancini e il commento tecnico affidato alla voce di Dario Marcolin.

Gli ospiti dominano la classifica della Serie A con 62 punti raccolti in 23 incontri, a 15 distanze dalla prima inseguitrice, l’Inter. Da qui in poi, salvo incredibili colpi di scena, sarà una lunga cavalcata per lo scudetto. Dodicesima posizione invece per i padroni di casa, con 28 punti, chiusi tra il Monza che li precede e il Lecce che li segue.

Sono queste le probabili formazioni che Zanetti e Spalletti dovrebbero mandare in campo al fischio d’inizio.

Empoli (4-3-1-2): Vicario, Ebuehi, Ismajli, Luperto, Parisi, Akpa Akpro, Marin, Bandinelli, Baldanzi, Caputo, Satriano;

Napoli (4-3-3): Meret, Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Olivera, Anguissa, Lobotka, Elmas, Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

