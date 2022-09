Empoli-Roma (Serie A): guardala in streaming

Empoli-Roma è il posticipo che chiude la sesta giornata di Serie A. Da una parte c’è la squadra di Zanetti, alla ricerca della prima vittoria della stagione per allontanarsi dalla zona più bassa della classifica. Dall’altra, gli uomini di Mourinho, disposti a tutto per lasciarsi alle spalle la prima rovinosa sconfitta del campionato (il 4-0 subito in casa dell’Udinese) e quella in Europa League (2-1 contro il Ludogorets). Il pallone inizierà a rotolare alle 20:45 di lunedì 12 settembre.

Empoli-Roma (Serie A): guardala in diretta streaming

È possibile seguire la partita, trasmessa dal Castellani, in diretta streaming su DAZN. Il match è anticipato da una ricca anteprima, con analisi e commenti. L’accesso alla piattaforma è disponibile anche su Sky Q e incluso nell’offerta di TIMVISION.

Uno sguardo alle probabili formazioni. L’Empoli schiererà Vicario in porta, affidandosi poi alla vivacità di Parisi e all’estro di Lammers e Destro nel tentativo di far male ai giallorossi. Per la Roma sarà invece Rui Patrício a difendere i pali, alle spalle del gigante Smalling, con l’esperienza di Matić, Cristante e Pellegrini a guidare il centrocampo, innescando poi la fantasia di Dybala e lo strapotere fisico di Abraham.

Effettuando l’ abbonamento a DAZN, indipendentemente dalla formula scelta (Standard o Plus), si ha accesso a un vasto catalogo di contenuti. Non solo il calcio della Serie A, ma anche quello della Major League Soccer statunitense, della LaLiga spagnola e il meglio delle competizioni sudamericane. A questo si aggiungono altri sport come tennis, boxe, MMA, UFC, ciclismo, NFL, golf, basket e motori, senza dimenticare le produzioni originali, gli show e le interviste.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.