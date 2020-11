Collega un endoscopio al PC: lo sconto è su Amazon

Un endoscopio digitale può essere uno strumento utile in molte occasioni, sia in casa che in ambito professionale. L’offerta Depstech disponibile in queste ore su Amazon rende l’endoscopio accessibile ad un prezzo particolarmente appetibile, essendo scontato del 36% per un prezzo finale da 18,69 euro.

Endoscopio in sconto su Amazon: -36%

L’utilità è facile da immaginare, poiché l’endoscopio consente di spostare l’occhio della fotocamera laddove non sarebbe altrimenti possibile né calare lo smartphone, né arrivare in altri modi. La forma affusolata del terminale consente di infilare l’endoscopio anche nei tubi più piccoli, facendolo scivolare fino a 5 metri di profondità tenendo monitorato il tutto tramite il display del proprio PC o del proprio smartphone. La risoluzione delle immagini è pari a 720p, più che sufficiente per poter comprendere il contesto entro cui la cam viene inserita.

Le sorprese maggiori sono proprio sulla punta del terminale, l’elemento che ha il dovere di affrontare le parti più delicate del lavoro. Anzitutto è disponibile un insieme di 6 luci LED per illuminare il percorso e le riprese; inoltre sono disponibili ganci e magneti con i quali recuperare eventuali oggetti di piccola dimensione. Il dispositivo consente di mettere a fuoco su distanze da 3 a 16 pollici, per avere una visione più precisa di quanto incontrato in profondità ed il terminale ha un diametro massimo pari a 5,5 mm.

Per vedere in fondo ad uno scarico, dentro il motore di un’auto, in un intercapedine o dentro un corrugato dell’impianto elettrico non occorre far altro che inserire la USB Type-C nello smartphone o nel PC e quindi andare in esplorazione calando la videocamera laddove altrimenti non sarebbe in alcun modo possibile arrivare.