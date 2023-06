Enel Fibra: offerta FTTH per clienti e per tutti

Dopo aver fondato Open Fiber, la multinazionale italiana ritorna nel mercato delle fibra ottica con Enel Fibra. A partire da ieri, gli utenti possono sottoscrivere l’offerta FTTH che consente di navigare ad una velocità massima di 1 Gbps. L’abbonamento ha un costo mensile più basso per i clienti di Enel Energia. È disponibile anche una versione Net Neutrality senza modem incluso.

Enel Energia: FTTH a 22,90 euro/mese

Enel ha costituito Open Fiber a fine 2015, ma il 5 agosto 2021 ha ceduto la sua intera partecipazione (50%) alla joint venture paritetica con CDP Equity a quest’ultima (10%) e Macquarie (40%). Ora l’azienda italiana rientra nel mercato con Enel Fibra, utilizzando le reti di Open Fiber e Fastweb.

I clienti di Enel Energia con un contratto di fornitura luce e/o gas attivo possono sottoscrivere l’abbonamento a 22,90 euro/mese per i primi 12 mesi, dopo i quali pagheranno 24,90 euro/mese. Chi non ha una fornitura Enel Energia può attivare l’offerta a 24,90 euro/mese per i primi 12 mesi, dopo i quali pagheranno 26,90 euro/mese.

Le velocità massime in download e upload sono 1 Gbps e 300 Mbps, rispettivamente (le velocità minime garantite sono 100 e 20 Mbps). La durata minima del contratto è 12 mesi. Non c’è nessun costo di attivazione. L’offerta prevede solo traffico dati, quindi in caso di migrazione da un altro operatore verrà disattivato il servizio voce con conseguente perdita del numero di telefono.

Il modem Smart Home Homix, in comodato d’uso gratuito, supporta lo standard Wi-Fi 6. Gli utenti (clienti Enel Energia e non) possono scegliere la versione Net Neutrality che consente di utilizzare il proprio modem. I parametri di configurazione sono disponibili sul sito.