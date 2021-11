Enel X Pay: ora con pagamenti a 0 COMMISSIONI!

Enel X Pay è la soluzione dell'omonima azienda per chi necessita di avere un conto green e completamente italiano.

Anche la società di energia elettrica ha deciso di investire sul mercato Fintech proponendo una soluzione davvero molto interessante e completamente online. Attualmente, è presente una promozione che azzera le commissioni su tutti i pagamenti tramite app per chi si registra entro il 6 Gennaio 2022.

Enel X Pay: come funziona

Enel X Pay in realtà è anche un vero e proprio sistema di pagamento. Oltre al conto corrente richiedibile online offre la possibilità di pagare Bollettini 896, 123, 451, 674 e Freccia, avvisi PagoPA, MAV, RAV oltre al Bollo auto e all'F24.

La seconda soluzione è un conto corrente vero e proprio con IBAN italiano. Enel X Pay è un conto attento all'ambiente questo perché la carta Mastercard, oltre ad essere in Italia è fatta in bioplastica. Inoltre, è presente un'opzione che permette di gestire e dividere le spese con amici e parenti.

Il conto offre anche una chicca davvero utile. In pratica, in caso di sospetta frode o per qualsiasi altra ragione è possibile bloccare anche temporaneamente la carta.

Questo conto è davvero utile anche per i genitori che cercano una soluzione che permetta ai loro figli di avere una sorta di metodo di pagamento. Prodotti simili ce ne sono davvero tanti ma Enel X Pay grazie a Family offre anche il Parental Control. In pratica, i genitori possono controllare come spende i soldi il proprio figlio.

La Mastercard che verrà inviata via posta una volta aperto il conto oltre ad essere fatta con un materiale sostenibile è anche compatibile con gli standard di pagamento per smartphone più utilizzati. Facciamo riferimento a Google Pay e ad Apple Pay.

Ricapitolando, aprendo una di queste soluzioni, sia online che tramite app, avrete diritto alla promo che sconta del 100% le commissioni su tutti i pagamenti effettuati tramite app.