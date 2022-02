Enel X Pay ti regala la finale di Italia's Got Talent

Enel X Pay è uno degli sponsor ufficiali dell’edizione 2022 di Italia’s Got Talent e in quanto tale, ha deciso di proporre un’offerta davvero molto interessante. Tutti coloro che scaricheranno l’applicazione di Enel X Pay sul proprio smartphone e attiveranno un conto tra l’8 febbraio e il 7 marzo 2022, avranno la possibilità di vincere due biglietti per la finale dello show in onda su Sky Uno. Vediamo tutti i dettagli della promozione in questo articolo dedicato.

Enel X Pay e Italia’s Got Talent: come provare a vincere i biglietti per la finale

Italia’s Got Talent è uno degli spettacoli di punta di Sky Uno e indubbiamente uno dei più apprezzati in Italia. In molti sono gli spettatori che vorrebbero per primi partecipare alla finale dal vivo ed Enel X lo sa benissimo. Proprio per questo motivo, ha deciso di offrire a tutti i nuovi iscritti alla piattaforma la possibilità di vincere ben due biglietti per la finale del 23 marzo 2022.

Per partecipare alla promozione, bisognerà sostanzialmente scaricare l’applicazione gratuita di Enel X Pay sul proprio smartphone e attivare un conto tra l’8 febbraio e il 7 marzo 2022. Dopo averlo fatto, all’interno della sezione “Extra” della stessa applicazione, apparirà un codice da inserire sul sito di iltalentopaga.it (il suddetto sito verrà attivato a breve). Dopo la scadenza della promozione e in tempo per la finale, Enel X e iltalentopaga avviseranno tramite email l’utente che avrà vinto i due biglietti per la finale.

Tutti coloro che dispongono già di un account potranno comunque partecipare alla promozione. Per farlo basterà semplicemente recuperare il codice dalla stessa sezione “Extra” all’interno dell’applicazione per smartphone e inserirlo sul sito di iltalentopaga.it.

Oltre alla possibilità di partecipare alla promozione, l’applicazione di Enel X Pay offrirà agli utenti tantissimi vantaggi, come: pagamenti rapidi di avvisi pagoPA, bollettini, bollo auto, MAV, RAV, ricariche telefoniche e F24, conto e carta con IBAN italiano, carta Mastercard compatibile anche con Apple Pay e Google Pay, notifiche e storico aggiornato dei pagamenti effettuati, categorizzazione delle spese, scambio di denaro P2P con altri utenti Enel X Pay e anche un’offerta “Family” pensata per la gestione dei movimenti degli utenti più giovani.

