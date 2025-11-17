 Energia elettrica a prezzo fisso per 10 anni: l'offerta anti-rincari è di NeN
Con la nuova offerta NeN è possibile attivare una fornitura di energia elettrica con prezzo fisso dell'energia per i primi 10 anni.
Green Risparmio energetico
Attivare una nuova offerta luce conveniente ed eliminare il rischio di dover fare i conti con improvvisi rincari, per un lungo periodo di tempo. La soluzione giusta arriva da NeN che mette a disposizione dei nuovi utenti un’offerta luce a prezzo bloccato per 10 anni. Non è uno scherzo: chi attiva oggi la promozione del fornitore, infatti, potrà contare sullo stesso prezzo della componente energia fino al 2035. Per accedere alla promozione è sufficiente visitare il sito ufficiale di NeN, accessibile qui di sotto.

Attiva qui l’offerta di NeN

NeN

Cosa prevede l’offerta di NeN

Con NeN è possibile bloccare il prezzo per 10 anni. Il fornitore propone le seguenti condizioni:

  • costo dell’energia elettrica pari a 0,106 €/kWh
  • quota fissa pari a 10 euro al mese

Le condizioni descritte sono valide per i primi 10 anni di fornitura. L’offerta è valida solo in caso di “switch” e, quindi, di passaggio a NeN da un altro fornitore e solo per le forniture domestiche.

NeN, ricordiamo, utilizza il metodo della rata mensile fissa. In sostanza, sulla base dei consumi dell’utente (bisogna caricare una bolletta dell’attuale fornitore al momento dell’attivazione) viene calcolata una rata mensile per il primo anno.

Questa rata sarà poi ricalcolata per il secondo anno di fornitura (e poi per il terzo e così via) in base ai consumi reali dell’utente. In questo modo, oltre al prezzo fisso, sarà possibile sfruttare la comodità di una rata fissa.

Per attivare la promozione è sufficiente avere a disposizione i dati dell’intestatario e i dati della fornitura (il codice POD riportato in bolletta, in particolare). In aggiunta è necessario avere a propria disposizione le coordinate del conto corrente per la domiciliazione.

Per accedere subito alla promozione basta premere sul box qui di sotto e seguire la procedura di attivazione.

Attiva qui l’offerta di NeN

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 17 nov 2025

Davide Raia
17 nov 2025
