Energia gratis con questo kit fotovoltaico (100W 18V)

Ti basta poco per creare la tua centrale elettrica personale, producendo energia gratis e pulita da utilizzare direttamente oppure accumulare in una batteria: con questo kit fotovoltaico hai tutto ciò che serve per iniziare a farlo subito. Lo puoi acquistare adesso su Amazon a un prezzo molto interessante.

Kit fotovoltaico per avere energia gratis: guarda qui

Un piccolo investimento che ripagherà nel tempo, considerando l’aumento delle bollette che sta pesando sulle tasche di tutti noi. Vediamo cosa c’è nella confezione:

pannello solare pieghevole da 100W 18V;

controller da 10A compatibile con display facile da leggere;

cavi di connessione;

cinque tipi di testine.

Il pannello è di tipo monocristallino con dimensioni 73×54 centimetri (piegato) e peso pari a soli 2,7 chilogrammi. L’efficienza arriva al 21%, molto più di quelli convenzionali. Tutti gli altri dettagli nella scheda del prodotto.

Se scegli di completare l’ordine adesso, questo kit fotovoltaico sarà a casa tua in pochi giorni. Con l’arrivo della bella stagione sarai in grado di produrre energia gratis e pulita. Potrai utilizzarlo per alimentare i tuoi dispositivi e anche portarlo con te in viaggio, così da poter contare su un valido alleato.

