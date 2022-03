Decoder TV Majestic con player USB (-40%)

È mini e lo puoi nascondere dietro al televisore così da toglierlo dalla vista: Majestic DEC-663N è il decoder TV più economico tra quelli proposti oggi su Amazon, grazie a uno sconto del 40% sul prezzo di listino. È pronto per il nuovo digitale terrestre e include una funzione che ti tornerà molto utile.

Majestic DEC-663N: forte sconto sul decoder TV

Compatibile con tutti gli standard più recenti (HEVC Main10, H.265, MPEG-4) e con DVB-T2, all’occorrenza può essere trasformato in un lettore multimediale grazie alla porta USB in dotazione: è sufficiente connettere una chiavetta o un disco fisso per riprodurre ciò che si trova al suo interno, dai video alla musica, fino alle fotografie. Tra le altre funzionalità incluse l’ordinamento automatico dei canali, il controllo per i genitori e la guida elettronica ai programmi. Maggiori dettagli nella scheda del prodotto.

In questo momento, Majestic DEC-663N è in vendita su Amazon al prezzo finale di soli 20,99 euro invece di 34,90 euro, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio per gli abbonati Prime. Il decoder è la scelta consigliata per chi è alla ricerca di un dispositivo economico e compatibile con tutti i televisori in circolazione, anche quelli con qualche anno alle spalle.

