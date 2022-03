Samsung Galaxy Buds Live: a meno di metà prezzo sono irrinunciabili!

Puoi finalmente abbandonare il cavo con una qualità del suono come non l’hai mai provata su una soluzione wireless. Oggi su Amazon puoi acquistare le Samsung Galaxy Buds Live a soli 80 euro, un prezzo estremamente vicino al minimo storico, che ti consente di godere dell’audio professionale di AKG a meno di metà prezzo.

Auricolari Bluetooth Samsung Galaxy Buds Live: caratteristiche tecniche

Il design è piuttosto compatto e leggero con una finitura a specchio unica, in questo caso nella variante nera. Il formato è decisamente compatto ed ergonomico, senza cuscinetti in-ear, che garantisce il massimo confort all’orecchio anche durante un utilizzo prolungato. I comandi, naturalmente, sono completamente touch e ti consentono di gestire praticamente qualsiasi funzione: tracce, chiamate, assistenti vocali e cancellazione del rumore. Non manca, infatti, l’ANC che ti permette di concentrarti completamente sulla tua musica eliminando qualsiasi disturbo ambientale. Non manca, naturalmente, l’integrazione con Bixby che ti consente di utilizzare l’assistente vocale di Samsung su qualsiasi smartphone. Dal punto di vista funzionale offre un ventaglio decisamente completo che saprà accompagnarti in ogni momento della giornata. Ciò che però spicca degli auricolari è chiaramente la qualità del suono offerta dalla tecnologia AKG.

Le cuffie adottano due driver da 12mm personalizzati, in grado di offrire bassi corposi con alti e medi definiti e precisi. Il design open-back, insieme alle prese d’aria, riduce notevolmente la pressione alle orecchie evitando la sudorazione e la sensazione dei tappi all’orecchie. Questo, inoltre, garantisce un soundstage decisamente più ampio rispetto alle tradizionali cuffie in-ear, offrendo la sensazione di essere effettivamente sotto il palco. Non mancano i microfoni integrati, in questo caso 3 affiancati da un giroscopio che riconosce la voce così da isolarla in maniera più precisa. Questo consente conversazioni chiare eliminando praticamente qualsiasi rumore ambientale durante la cattura della voce. Completa la dotazione un’ottima batteria che fornisce 6 ore di autonomia a cui si aggiungono 21 ore offerte dalla custodia di ricarica.

Grazie ad uno sconto del 53%, le Samsung Galaxy Buds Live sono disponibili su Amazon a soli 79,90 euro per un risparmio di addirittura 89 euro sul prezzo di listino. Un’offerta davvero incredibile.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.