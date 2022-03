Mini PC Beelink in SUPER SCONTO: poche unità

Lo metti sulla scrivania, occupa poco spazio ed è pronto ad affiancarti nella produttività quotidiana, nello studio o per l’intrattenimento: è Beelink GK, un Mini PC protagonista oggi di uno sconto davvero interessante. Considerando le caratteristiche offerta è a prezzo stracciato su Amazon.

Beelink GK: il Mini PC al suo prezzo minimo

Diamo uno sguardo alle più importanti specifiche tecniche tra quelle integrate: processore Intel J4125, GPU Intel UHD Graphics 600, 8 GB di RAM LPDDR4, unità SSD da 128 GB per lo storage (espansibile fino a 2 TB), WiFi dual band, Bluetooth, due uscite video HDMI per con supporto al 4L per la connessione a due monitor in contemporanea, porte USB 3.0 e slot Ethernet. tutti gli altri dettagli nella descrizione del prodotto.

Come riporta la scheda completa, il sistema operativo preinstallato è Windows 10 con licenza ufficiale Microsoft. Si è così certi di poter ricevere immediatamente gli aggiornamenti rilasciati e le patch di sicurezza, accedendo alle ultime funzionalità introdotte dalla piattaforma e mantenendo i dati protetti. Inclusi nella confezione l’alimentatore, il cavo HDMI e il supporto VESA per montarlo dietro allo schermo.

In questo momento hai la possibilità di acquistare il Mini PC di Beelink della serie GK al prezzo finale di soli 203,15 euro invece di 259,00 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio gestita da Amazon. Occhio al sold out: ce ne sono pochi e prevediamo possa andare a ruba velocemente.

