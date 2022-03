Huawei MateBook D15 scontato di 200 euro. BOMBA assoluta!

Se stai cercando un buon computer portatile, ho un’ottima occasione da suggerirti su uno dei laptop più amati degli ultimi anni. Sto parlando del Huawei MateBook D15, un computer ideale per l’utilizzo professionale e quotidiano dalle ottime performance grazie al processore Ryzen, disponibile oggi a soli 599 euro su Amazon segnando un nuovo minimo storico.

Portatile Huawei MateBook D15: caratteristiche tecniche

Il design è senza dubbio tra i più curati ed eleganti della categoria, con uno chassis realizzato completamente in metallo pur mantenendo uno spessore estremamente contenuto. Questo, infatti, si ferma a soli 17mm con un peso di 1,56 chili risultando uno dei computer più compatti del settore. Nonostante il display da 15,6 pollici, offre un rapporto schermo-corpo dell’87%. Si tratta di un pannello con risoluzione Full HD IPS con filtro luce blu certificato da TUV Rheinland per il massimo confort di visione anche durante le lunghe sessioni di utilizzo. Ottima la tastiera dal profilo ribassato con una corsa estremamente ridotta e layout in italiano. Non da meno il touchpad piuttosto ampio che fornisce una gestione precisa del puntatore, per un confort di digitazione incredibile.

Hardware

Molto interessante la soluzione adottata per la webcam, la quale trovo posto sotto uno dei tasti funzione piuttosto che sul bordo del display. Questa può essere comodamente nascosta in modo da assicurare la massima privacy durante l’utilizzo del computer. Non manca neanche il lettore di impronte digitali, in questo caso posto direttamente sotto il tasto di accensione. Al suo interno ospita un potente processore AMD Ryzen 5500U da 6 core e 12 thread con una frequenza massima di 4GHz. Ad affiancarlo ci sono 8GB di memoria RAM e un SSD NVMe da 512GB. La connettività è piuttosto completa ed offre 3 porte USB Type-A, un’uscita HDMI per il collegamento di un secondo monitor ed il tradizionale jack da 3,5mm. A queste si aggiunge la porta USB Type-C full-function. Una soluzione che consente di collegare un HUB USB-C così da ottenere una sensibile espansione della connettività insieme alla ricarica impegnando una sola porta USB. Completano la dotazione le connessioni wireless che prevedono il Bluetooth ed il Wi-Fi 6 fino a 2400Mbps.

Grazie ad uno sconto del 25%, il Huawei MateBook D15 è disponibile su Amazon a soli 599 euro per un risparmio di ben 200 euro sul prezzo di listino.

