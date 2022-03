TP-Link TL-WA850RE: solo 17 euro per coprire ogni stanza col Wi-Fi

Stanco della rete wireless instabile e lenta? Beh, puoi acquistare una soluzione estremamente semplice per ottenere il massimo dalla rete Wi-Fi con una spesa minima. Sto parlando del ripetitore Wi-Fi TP-Link TL-WA850RE, un sistema che in soli pochi secondi e con un semplice tocco ti consente di coprire qualsiasi stanza con la connessione Wi-Fi, disponibile a soli 17 euro su Amazon.

Extender Wi-Fi TP-Link TL-WA850RE: caratteristiche tecniche

Il design è decisamente compatto, con la tradizionale spina integrata che consente di collegare l’intero extender alla presa di corrente. Non manca un piccolo pannello LED frontale che consente di verificare in tempo reale la potenza del segnale, così da semplificare il posizionamento. Fatto ciò, non ti rimane che premere il tasto WPS sia sul repeater che sul modem principale ed avrai la rete pronta all’uso. Il sistema offre una velocità di connessione fino a 300Mbps ideale sia per lo streaming che per il gaming online. Naturalmente il dispositivo è compatibile con qualsiasi modem disponibile su mercato e qualunque ISP operante in Italia.

Una delle funzionalità più interessanti è senza dubbio l’applicazione Tether di TP-Link disponibile per i dispositivi mobili Android e iOS. Da qui avrai la gestione completa delle impostazioni e l’accesso alle funzionalità avanzate. Ad esempio, potrai configurare il parental control, verificare la velocità di trasferimento e i dispositivi connessi. Una soluzione pensata soprattutto per l’utilizzo domestico, ma che si adatta perfettamente anche all’utilizzo professionale in ufficio. Inoltre, l’applicazione ti consente di gestire tutti gli extender da un unico posto, generando una specie di rete mesh a basso costo. Un prodotto, quindi, che fa del rapporto qualità/prezzo il suo punto di forza, in modo da dire definitivamente addio alle zone buie lasciate dal modem principale.

Grazie ad uno sconto del 15%, puoi acquistare il TP-Link TL-WA850RE a soli 16,99 euro su Amazon con spedizione Prime.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.