Teclast X6 Plus: l'affare è su Amazon (-100€)

Tablet o laptop: perché scegliere, quando puoi averli entrambi in un solo dispositivo? La riposta è Teclast X6 Plus, un prodotto dal design 2-in-1 che svolge l’una e l’altra funzione. Oggi lo puoi trovare su Amazon con uno sconto da ben 100 euro sul prezzo di listino.

Teclast X6 Plus: tablet o laptop? Entrambi!

Vediamo perché può essere l’alleato giusto per la produttività, lo studio e l’intrattenimento, con uno sguardo alle sue caratteristiche e specifiche tecniche. Integra un display da 12,6 pollici con risoluzione 3K (2880×1920 pixel) e pannello IPS sotto al quale si nascondono un processore Intel con GPU ‎Intel UHD Graphics, 8 GB di RAM, SSD da 256 GB per l’archiviazione dei dati, Bluetooth, WiFi, porta USB-C, slot microSD e grande autonomia grazie alla batteria da 38.000 mWh. Pesa solo 860 grammi e lo spessore è ridotto a 8,5 millimetri. La tastiera va acquistata separatamente. Tutti gli altri dettagli nella descrizione completa.

Come si legge nella scheda del prodotto, lato software è possibile contare sul sistema operativo Windows 10 preinstallato. La licenza ufficiale Microsoft in dotazione garantisce la ricezione puntuale degli aggiornamenti rilasciati, così da poter accedere alle funzionalità più recenti. Lo stesso vale per le patch di sicurezza che mantengono il dispositivo e i dati sempre protetti.

In questo momento hai la possibilità di allungare le mani su Teclast X6 Plus, approfittando di uno sconto da ben 100 euro che rende il tablet 2-in-1 acquistabile al prezzo finale di 399,99 euro invece di 499,99 euro come da listino. La disponibilità è immediata, con spedizione gratuita a domicilio.

