Energia green senza sorprese: blocca il prezzo per 12 mesi con Octopus

Quante volte l’arrivo delle bollette energetiche ha rappresentato un momento di preoccupazione? Far quadrare i conti non è certo semplice e la volatilità dei prezzi che sta caratterizzando questo periodo storico non è certamente d’aiuto. Con Octopus c’è la possibilità non solo di scegliere energia 100% green, ma anche di bloccare il prezzo per 12 mesi, eliminando le sorprese sulla bolletta e garantendo una gestione più serena del budget familiare. Questa offerta è attivabile fino al 18 marzo 2025: approfittane subito.

L’importanza di sapere quanto spendere

Quando si parla di sostenibilità non si fa riferimento solamente alla sua dimensione ecologica. C’è, infatti, anche una sostenibilità economica familiare a cui fare attenzione. Questa è spesso minata dall’aumento dei prezzi della materia prima energetica e dall’instabilità del settore.

Per questo motivo l’offerta prevista da Octopus Energy è particolarmente interessante in quanto unisce sostenibilità ambientale e tranquillità economica. Il prezzo bloccato per 12 mesi sulla materia prima luce e gas, infatti, consente di sapere quanto si andrà a spendere nei prossimi 12 mesi senza nessuna incertezza.

Inoltre l’energia fornita proviene esclusivamente da fonti rinnovabili certificate, permettendo di ridurre l’impronta ecologica e l’impatto ambientale.

Con Octopus Fissa 12M si ha non solo la garanzia di non subire i rincari, ma anche di poter pianificare al meglio le spese della famiglia. Vacanze, acquisti, interventi e altre spese pianificate possono in questo modo essere affrontate con serenità senza la preoccupazione di non avere liquidità a disposizione per dover pagare le bollette energetiche improvvisamente raddoppiate (o quasi).

L’attivazione dell’offerta Octopus Fissa 12M è semplice e veloce: è sufficiente collegarsi alla pagina dedicata e inserire i dati. In meno di due minuti il passaggio a Octopus Energy è completato e non bisogna effettuare altre operazioni. Con l’offerta di Octopus Energy si ha la possibilità di accedere per dodici mesi a una grande tranquillità economica e familiare.