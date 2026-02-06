 Tua l'energia, tua la scelta: con Octopus risparmi su luce e gas
Scegli la tariffa che fa per te, Fissa 12M o Flex: inizia subito a risparmiare su luce e gas, grazie alla promozione lanciata da Octopus.
È il momento giusto per fare la scelta che ti farà risparmiare su luce e gas: attiva la promozione di Octopus, premiato nel 2024 e nel 2025 da Altroconsumo, al primo posto nella classifica degli operatori. Puoi decidere se affidarti a una tariffa fissa oppure variabile in base alle condizioni del mercato. Evita le sorprese in bolletta e liberati delle preoccupazioni, grazie ai suoi prezzi trasparenti.

Fissa o variabile? Scegli tu con luce e gas di Octopus

La prima opzione che segnaliamo è Fissa 12M. Ha il costo della materia bloccato per un intero anno. In questo momento si trova a 0,1155 €/kWh per la luce e a 0,345 €/Smc per il gas. Le spese mensili per la commercializzazione sono rispettivamente di 6 e 7 euro. Per maggiori informazioni visita la pagina dedicata sul sito ufficiale.

L’alternativa è rappresentata da Flex. Come anticipato, in questo caso segue il prezzo indicizzato. Oggi è 0,0088 €/kWh per la luce (più PUN) e 0,08 €/Smc per il gas (più PSVDam) se si sceglie la formula monoraria che non prevede variazioni durante la giornata. C’è anche quella multioraria, conveniente soprattutto a chi rientra la sera.

In ogni caso, potenza e classe dei contatori rimarranno invariati rispetto al tuo attuale contratto, se esistente. Potrai comunque modificarle dopo l’attivazione. Le tariffe sono da considerare IVA, imposte e perdite escluse. In caso di necessità è possibile rivolgersi all’assistenza clienti a cui rivolgere qualsiasi domanda o richiesta.

Puoi attivare subito la promozione di Octopus e contare anche sulla totale assenza di vincoli o penali: se non sarai soddisfatto, nulla ti vieterà di passare a un altro operatore, senza spese. Inoltre, l’energia elettrica è certificata come proveniente per il 100% da fonti rinnovabili, nel nome della sostenibilità e della responsabilità ambientale.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 6 feb 2026

