Energia PuntoFisso di Engie, offerta in scadenza: le tariffe valide fino al 13 novembre

Sono in corso le ultime ore in casa Engie per approfittare delle tariffe luce e gas dell’offerta Energia PuntoFisso, grazie alla quale è possibile bloccare il costo della materia prima per due anni consecutivi. Le tariffe, in scadenza il 13 novembre, si confermano tra le più competitive di tutto il mercato libero italiano.

La tariffa monoraria della luce, ad esempio, è pari a 0,10 euro/kWh, uno dei prezzi più bassi in assoluto. Lo stesso discorso vale anche per il gas, con Engie che propone una tariffa pari a 0,39 euro/Smc. In bolletta, come spiegato in maniera trasparente dalla multinazionale francese, figurano poi i costi indipendenti quali la componente ASOS, gli oneri generali di sistema e le spese per la tariffa per l’utilizzo della rete.

Riepilogo delle tariffe valide fino al 13 novembre

Ecco dunque una panoramica completa delle tariffe luce e gas dell’offerta Engie Energia PuntoFisso.

Luce (tariffa monoraria)

0,105 euro/kWh: costo della materia prima luce valido a tutte le ore del giorno, tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi

72 euro l’anno: costo di commercializzazione (a cui si aggiunge lo sbilanciamento forfait pari a 0,002 euro/kWh)

Luce tariffa multioraria)

0,1067 euro/kWh: tariffa F1 (valida dal lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 19:00)

0,1139 euro/kWh: tariffa F2 (valida dal lunedì al venerdì dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00, il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i festivi)

0,0965 euro/kWh: tariffa F3 (valida dal lunedì al sabato 23:00 alle 7:00, la domenica e i festivi 24 ore su 24)

Gas

0,3938 euro/Smc: costo della materia prima luce valido a tutte le ore del giorno, tutti i giorni della settimana, inclusi i giorni festivi

72 euro l’anno: costo di commercializzazione (a cui si aggiungono 0,0079 euro/Smc)

Le tariffe qui sopra sono valide per tutti i nuovi clienti Engie che scelgono di sottoscrivere una nuova fornitura Energia PuntoFissa, con il prezzo della materia prima luce e gas bloccato per due anni, entro il 13 novembre.