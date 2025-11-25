 Energia PuntoFisso: energia verde e prezzo bloccato senza costi extra
Energia PuntoFisso è l'offerta di Engie con prezzi bloccati per 24 mesi su luce e gas, energia verde inclusa e servizi digitali avanzati. Un’offerta stabile, trasparente e completa.
Preoccupato per i rincari di luce e gas?L’offerta di Engie ti permette di bloccare i prezzi per 24 mesi. In un momento in cui le bollette continuano ad aumentare, Engie mette a disposizione una soluzione semplice e conveniente: con Energia PuntoFisso il costo della materia prima resta fisso per due anni interi, così puoi gestire le spese senza timori e senza sorprese. L’offerta è attivabile fino al 27 novembre 2025.

Scopri l’offerta di Engie

Le tariffe: luce monoraria, fasce e gas

Energia PuntoFisso mette a disposizione un prezzo fisso per la componente energia per due anni. La luce in versione monoraria è proposta a 0,1015 €/kWh più 0,002 €/kWh di sbilanciamento forfettario, con un costo di commercializzazione pari a 72 €/anno. In alternativa, è disponibile la tariffa a fasce, pensata per chi concentra i consumi nelle ore serali o nei weekend. Per il gas, il prezzo è pari a 0,387 €/Smc, anche in questo caso con commercializzazione di 72 €/anno. Restano esclusi dalla tariffa i costi indipendenti dal fornitore, come quelli di rete e gli oneri generali di sistema.

Un’offerta digitale con energia green

La proposta include una serie di servizi pensati per semplificare la gestione delle forniture. Le bollette arrivano in formato digitale e i pagamenti avvengono tramite addebito diretto, riducendo tempi e burocrazia. L’energia elettrica è certificata 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi, mentre l’app ENGIE Italia permette di consultare consumi, storico delle bollette e stato delle forniture. Il monitoraggio integrato offre uno strumento utile per individuare abitudini energivore e ottimizzare l’utilizzo quotidiano.

Attivazione semplice online

Il processo di attivazione è interamente digitale: bastano una bolletta recente, i dati anagrafici e la modalità di pagamento. Il passaggio dal vecchio fornitore è automatico e non comporta interruzioni del servizio. Per conoscere l’offerta completa Energia PuntoFisso di Engie clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 25 nov 2025

Ti potrebbe interessare

Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta del Black Friday di Octopus

Luce e gas a prezzo fisso: ecco l'offerta del Black Friday di Octopus
Full Self Driving in Europa: Tesla accelera, RWD frena

Full Self Driving in Europa: Tesla accelera, RWD frena
NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno

NeN fa sul serio: 36 euro di sconto sulla bolletta luce e gas per 1 anno
Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese

Octopus Energy: energia 100% rinnovabile e costi sicuri per 12 mesi senza sorprese
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
25 nov 2025
