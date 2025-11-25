Energia PuntoFisso: energia verde e prezzo bloccato senza costi extra

Preoccupato per i rincari di luce e gas?L’offerta di Engie ti permette di bloccare i prezzi per 24 mesi. In un momento in cui le bollette continuano ad aumentare, Engie mette a disposizione una soluzione semplice e conveniente: con Energia PuntoFisso il costo della materia prima resta fisso per due anni interi, così puoi gestire le spese senza timori e senza sorprese. L’offerta è attivabile fino al 27 novembre 2025.

Le tariffe: luce monoraria, fasce e gas

Energia PuntoFisso mette a disposizione un prezzo fisso per la componente energia per due anni. La luce in versione monoraria è proposta a 0,1015 €/kWh più 0,002 €/kWh di sbilanciamento forfettario, con un costo di commercializzazione pari a 72 €/anno. In alternativa, è disponibile la tariffa a fasce, pensata per chi concentra i consumi nelle ore serali o nei weekend. Per il gas, il prezzo è pari a 0,387 €/Smc, anche in questo caso con commercializzazione di 72 €/anno. Restano esclusi dalla tariffa i costi indipendenti dal fornitore, come quelli di rete e gli oneri generali di sistema.

Un’offerta digitale con energia green

La proposta include una serie di servizi pensati per semplificare la gestione delle forniture. Le bollette arrivano in formato digitale e i pagamenti avvengono tramite addebito diretto, riducendo tempi e burocrazia. L’energia elettrica è certificata 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi, mentre l’app ENGIE Italia permette di consultare consumi, storico delle bollette e stato delle forniture. Il monitoraggio integrato offre uno strumento utile per individuare abitudini energivore e ottimizzare l’utilizzo quotidiano.

Attivazione semplice online

Il processo di attivazione è interamente digitale: bastano una bolletta recente, i dati anagrafici e la modalità di pagamento. Il passaggio dal vecchio fornitore è automatico e non comporta interruzioni del servizio. Per conoscere l’offerta completa Energia PuntoFisso di Engie clicca qui.