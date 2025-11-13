Energia PuntoFisso: la tariffa ENGIE a prezzo bloccato 24 mesi

Luce e gas possono pesare sempre di più sui bilanci familiari, soprattutto in un mercato caratterizzato da continui rialzi. Per rispondere a questa esigenza di stabilità, ENGIE introduce Energia PuntoFisso, l’offerta che blocca il prezzo della componente energia per 24 mesi, garantendo prevedibilità e maggiore controllo sulla spesa domestica. Valida fino al 13 novembre 2025, la tariffa si rivolge a chi vuole eliminare le incertezze senza rinunciare alla semplicità di gestione e alla sostenibilità.

Prezzi fissi e trasparenti: luce e gas per due anni senza sorprese

Per la luce, Energia PuntoFisso offre sia l’opzione monoraria a 0,105 €/kWh (con 72 €/anno di commercializzazione e uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh) sia l’opzione a fasce, con prezzi pari a 0,1067 €/kWh in F1, 0,1139 €/kWh in F2 e 0,0965 €/kWh in F3, con invariati i costi di commercializzazione e di sbilanciamento previsti.

Per il gas, la materia prima è fissata a 0,3938 €/Smc, con costi di commercializzazione di 72 €/anno e un contributo addizionale di 0,0079 €/Smc.

Tutti i valori sono relativi alla sola materia energia, al netto di imposte e oneri, con perdite di rete incluse come previsto da ARERA.

Un’esperienza digitale completa e sostenibile

Oltre al prezzo bloccato, ENGIE integra una serie di servizi pensati per rendere la gestione della fornitura più agevole. Le bollette arrivano in formato digitale e il pagamento avviene tramite addebito diretto sul conto corrente. L’energia elettrica è 100% rinnovabile, senza costi aggiuntivi, mentre l’app ENGIE Italia permette di monitorare i consumi fino a due anni indietro, visualizzare le bollette, aprire richieste di assistenza e gestire ogni dettaglio del contratto.

Attivazione rapida e supporto dedicato

Attivare Energia PuntoFisso richiede solo pochi passaggi: selezionare l’offerta, caricare i propri dati e confermare la richiesta via email. ENGIE gestisce il passaggio dal fornitore attuale, senza interruzioni di servizio.

Con oltre 1 milione di clienti e 3.200 dipendenti in Italia, ENGIE continua a investire nella transizione energetica offrendo soluzioni convenienti, sostenibili e vicine alle esigenze delle famiglie. Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.