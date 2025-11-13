 Energia PuntoFisso: la tariffa ENGIE a prezzo bloccato 24 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Energia PuntoFisso: la tariffa ENGIE a prezzo bloccato 24 mesi

ENGIE propone Energia PuntoFisso, l’offerta luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, con energia 100% rinnovabile, costi trasparenti e servizi digitali intuitivi.
Energia PuntoFisso: la tariffa ENGIE a prezzo bloccato 24 mesi
Green
ENGIE propone Energia PuntoFisso, l’offerta luce e gas a prezzo bloccato per 24 mesi, con energia 100% rinnovabile, costi trasparenti e servizi digitali intuitivi.

Luce e gas possono pesare sempre di più sui bilanci familiari, soprattutto in un mercato caratterizzato da continui rialzi. Per rispondere a questa esigenza di stabilità, ENGIE introduce Energia PuntoFisso, l’offerta che blocca il prezzo della componente energia per 24 mesi, garantendo prevedibilità e maggiore controllo sulla spesa domestica. Valida fino al 13 novembre 2025, la tariffa si rivolge a chi vuole eliminare le incertezze senza rinunciare alla semplicità di gestione e alla sostenibilità.

Risparmia su luce e gas con Engie

Prezzi fissi e trasparenti: luce e gas per due anni senza sorprese

Per la luce, Energia PuntoFisso offre sia l’opzione monoraria a 0,105 €/kWh (con 72 €/anno di commercializzazione e uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh) sia l’opzione a fasce, con prezzi pari a 0,1067 €/kWh in F1, 0,1139 €/kWh in F2 e 0,0965 €/kWh in F3, con invariati i costi di commercializzazione e di sbilanciamento previsti.
Per il gas, la materia prima è fissata a 0,3938 €/Smc, con costi di commercializzazione di 72 €/anno e un contributo addizionale di 0,0079 €/Smc.
Tutti i valori sono relativi alla sola materia energia, al netto di imposte e oneri, con perdite di rete incluse come previsto da ARERA.

Un’esperienza digitale completa e sostenibile

Oltre al prezzo bloccato, ENGIE integra una serie di servizi pensati per rendere la gestione della fornitura più agevole. Le bollette arrivano in formato digitale e il pagamento avviene tramite addebito diretto sul conto corrente. L’energia elettrica è 100% rinnovabile, senza costi aggiuntivi, mentre l’app ENGIE Italia permette di monitorare i consumi fino a due anni indietro, visualizzare le bollette, aprire richieste di assistenza e gestire ogni dettaglio del contratto.

Attivazione rapida e supporto dedicato

Attivare Energia PuntoFisso richiede solo pochi passaggi: selezionare l’offerta, caricare i propri dati e confermare la richiesta via email. ENGIE gestisce il passaggio dal fornitore attuale, senza interruzioni di servizio. 
Con oltre 1 milione di clienti e 3.200 dipendenti in Italia, ENGIE continua a investire nella transizione energetica offrendo soluzioni convenienti, sostenibili e vicine alle esigenze delle famiglie. Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 13 nov 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Energia 100% rinnovabile: le nuove offerte di Octopus Energy

Energia 100% rinnovabile: le nuove offerte di Octopus Energy
Luce e gas con Octopus: la soluzione giusta per tagliare le bollette

Luce e gas con Octopus: la soluzione giusta per tagliare le bollette
Hera Hybrid Special: luce e gas flessibili con 30€ di vantaggio subito in bolletta

Hera Hybrid Special: luce e gas flessibili con 30€ di vantaggio subito in bolletta
Energia PuntoFisso di Engie, offerta in scadenza: le tariffe valide fino al 13 novembre

Energia PuntoFisso di Engie, offerta in scadenza: le tariffe valide fino al 13 novembre
Energia 100% rinnovabile: le nuove offerte di Octopus Energy

Energia 100% rinnovabile: le nuove offerte di Octopus Energy
Luce e gas con Octopus: la soluzione giusta per tagliare le bollette

Luce e gas con Octopus: la soluzione giusta per tagliare le bollette
Hera Hybrid Special: luce e gas flessibili con 30€ di vantaggio subito in bolletta

Hera Hybrid Special: luce e gas flessibili con 30€ di vantaggio subito in bolletta
Energia PuntoFisso di Engie, offerta in scadenza: le tariffe valide fino al 13 novembre

Energia PuntoFisso di Engie, offerta in scadenza: le tariffe valide fino al 13 novembre
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
13 nov 2025
Link copiato negli appunti