Energia PuntoFisso: prezzo fisso, zero sorprese per due anni

Il cuore dell’offerta è semplice: il prezzo della luce e del gas resta invariato per 24 mesi. Che tu scelga la Luce Monoraria, la Luce a fasce, il Solo Gas o la combinazione Luce e Gas, sai fin da subito quanto pagherai al kWh o allo Smc. Per la luce monoraria, il prezzo della materia energia è pari a 0,096 €/kWh, mentre per il gas è 0,355 €/Smc, con una quota di commercializzazione chiara e definita. Tutto il resto – oneri di sistema e costi di rete – è indicato con la massima trasparenza.

Energia PuntoFisso 24 Mesi è pensata per chi vuole tranquillità: per due anni la tariffa non cambia, anche se il mercato sale. Ma è anche un’offerta che premia la consapevolezza, perché paghi in base ai tuoi reali consumi, imparando a gestire meglio l’energia ogni giorno. La semplicità è un altro punto di forza: condizioni chiare, facili da capire e da confrontare.

In più, l’offerta include una serie di vantaggi che fanno la differenza. La comodità del digitale ti permette di ricevere la bolletta online e pagare con addebito diretto, senza carta né attese. L’energia elettrica è 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, senza costi extra: una scelta che fa bene alla casa e al pianeta. Grazie al monitoraggio dei consumi, puoi controllare luce e gas, consultare lo storico fino a due anni e individuare i momenti di maggiore utilizzo.

Con l’App ENGIE Italia, gestisci il contratto, le bollette e l’assistenza in pochi tap. E se hai bisogno di supporto umano, il servizio clienti è sempre pronto ad ascoltarti: non a caso, 9 clienti su 10 si dichiarano soddisfatti.

Attivare Energia PuntoFisso 24 Mesi è facile: bastano pochi passaggi online e penserà ENGIE a comunicare il cambio fornitore, senza alcuna interruzione. Per conoscere l’offerta completa di Engie clicca qui.