 Energia PuntoFisso: prezzo fisso, zero sorprese per due anni
Energia PuntoFisso 24 Mesi di ENGIE offre prezzo bloccato su luce e gas, energia verde, gestione digitale e tranquillità dai rincari per famiglie attente risparmio.
Energia PuntoFisso 24 Mesi di ENGIE offre prezzo bloccato su luce e gas, energia verde, gestione digitale e tranquillità dai rincari per famiglie attente risparmio.

Scegliere oggi un’offerta luce e gas significa cercare equilibrio tra risparmio, stabilità e sostenibilità. Energia PuntoFisso 24 Mesi nasce proprio con questo obiettivo: offrire alle famiglie italiane la tranquillità di un prezzo bloccato per due anni, senza sorprese legate alle oscillazioni del mercato. Con ENGIE Italia, l’energia diventa una certezza quotidiana.

Scopri l’offerta di Engie

Il cuore dell’offerta è semplice: il prezzo della luce e del gas resta invariato per 24 mesi. Che tu scelga la Luce Monoraria, la Luce a fasce, il Solo Gas o la combinazione Luce e Gas, sai fin da subito quanto pagherai al kWh o allo Smc. Per la luce monoraria, il prezzo della materia energia è pari a 0,096 €/kWh, mentre per il gas è 0,355 €/Smc, con una quota di commercializzazione chiara e definita. Tutto il resto – oneri di sistema e costi di rete – è indicato con la massima trasparenza.

Energia PuntoFisso 24 Mesi è pensata per chi vuole tranquillità: per due anni la tariffa non cambia, anche se il mercato sale. Ma è anche un’offerta che premia la consapevolezza, perché paghi in base ai tuoi reali consumi, imparando a gestire meglio l’energia ogni giorno. La semplicità è un altro punto di forza: condizioni chiare, facili da capire e da confrontare.

In più, l’offerta include una serie di vantaggi che fanno la differenza. La comodità del digitale ti permette di ricevere la bolletta online e pagare con addebito diretto, senza carta né attese. L’energia elettrica è 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, senza costi extra: una scelta che fa bene alla casa e al pianeta. Grazie al monitoraggio dei consumi, puoi controllare luce e gas, consultare lo storico fino a due anni e individuare i momenti di maggiore utilizzo.

Con l’App ENGIE Italia, gestisci il contratto, le bollette e l’assistenza in pochi tap. E se hai bisogno di supporto umano, il servizio clienti è sempre pronto ad ascoltarti: non a caso, 9 clienti su 10 si dichiarano soddisfatti.

Attivare Energia PuntoFisso 24 Mesi è facile: bastano pochi passaggi online e penserà ENGIE a comunicare il cambio fornitore, senza alcuna interruzione. Per conoscere l’offerta completa di Engie clicca qui.

Pubblicato il 9 feb 2026

9 feb 2026
