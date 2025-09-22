 Energia Verde e prezzo bloccato scopri l’offerta PuntoFisso di ENGIE
Con Energia PuntoFisso di ENGIE blocchi i prezzi di luce e gas per 24 mesi, con energia verde inclusa, assistenza dedicata e bolletta digitale.
Green
Nel mercato energetico attuale, caratterizzato da oscillazioni e incertezze, avere una tariffa stabile può fare davvero la differenza. Con Energia PuntoFisso, ENGIE propone un’offerta chiara e trasparente che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, garantendoti tranquillità e semplicità nella gestione dei costi.

Scopri l’offerta di Engie

Prezzi bloccati per due anni

Con Energia PuntoFisso paghi sempre lo stesso prezzo al kWh o allo Smc, indipendentemente dai cambiamenti del mercato.

  • Luce Monoraria: 0,1097 €/kWh

  • Luce a Fasce: F1 (ore diurne feriali): 0,1114 €/kWh / F2 (ore serali feriali): 0,1186 €/kWh / F3 (notte e weekend): 0,1012 €/kWh

  • Gas naturale: 0,415 €/Smc + 0,00795 €/Smc di commercializzazione

Il costo di commercializzazione è pari a 72 €/anno per ciascuna fornitura.

Un’offerta che premia la consapevolezza

Energia PuntoFisso ti fa pagare solo quello che consumi. Un modello pensato per chi vuole pianificare le spese e gestire i consumi in maniera responsabile, senza sorprese in bolletta.

Vantaggi inclusi senza costi aggiuntivi

Oltre al prezzo bloccato, l’offerta include diversi benefici:

  • Energia verde 100% rinnovabile, senza sovrapprezzo, per ridurre l’impatto ambientale.

  • Monitoraggio consumi con storico fino a due anni per capire quando e come usi energia e gas.

  • Servizio clienti premiato, con 9 clienti su 10 soddisfatti.

  • App ENGIE Italia, per gestire contratti, bollette e assistenza in tempo reale.

Una scelta sostenuta da riconoscimenti

ENGIE è stata premiata con il sigillo “Top Qualità-Prezzo 2025” dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF e riconosciuta da CONSUMERISMO come operatore eccellente per trasparenza e attenzione ai diritti dei consumatori. Inoltre, sostiene progetti di ricerca con Fondazione Telethon, confermando il proprio impegno verso un futuro più sostenibile e solidale.

Attivazione semplice in pochi step

Attivare l’offerta ENGIE è semplice e 100% online. Ti basta scegliere se attivare luce, gas o entrambi, completare la richiesta direttamente dal sito e confermarla tramite e-mail. A quel punto sarà ENGIE a occuparsi di tutto, gestendo il passaggio dal tuo attuale operatore senza interruzioni di servizio.

Energia PuntoFisso è valida fino al 24 settembre 2025. Un’occasione per bloccare oggi i costi di domani e affrontare la transizione energetica con maggiore serenità. Per conoscere l’offerta completa di Engie clicca qui.

Pubblicato il 22 set 2025

