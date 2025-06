Energia verde per la tua casa: attiva Octopus in pochi minuti e risparmia subito

Dimentica le solite compagnie energetiche grigie e noiose. Octopus Energy è qui per cambiare le regole del gioco: più energia verde, più trasparenza e meno pensieri. Il tutto con un solo obiettivo: rendere l’energia rinnovabile accessibile a tutti.

Con Octopus non parliamo solo di bollette, ma di una vera e propria rivoluzione sostenibile, pensata per chi vuole risparmiare senza rinunciare ai valori. Che tu sia un amante della natura o solo stanco di tariffe incomprensibili, qui trovi l’energia giusta per te.

Energia smart, trasparente e 100% verde

Octopus Energy mette al bando i costi nascosti e le brutte sorprese: tariffe chiare, 100% rinnovabili e attivazione facilissima, tutto online e senza interruzioni. Ecco le due soluzioni principali tra cui puoi scegliere:

Octopus Fissa 12 Mesi

Vuoi certezze anche quando l’energia balla sul mercato? Questa tariffa fa per te. Blocchi il prezzo della luce e del gas per un anno intero e dormi sonni tranquilli anche se arriva il freddo polare.

Luce a 0,121 €/kWh

Gas a 0,42 €/Smc

Perfetta per chi ama accendere il forno senza paura e pianificare le spese con calma.

Octopus Flex

Se invece ami un pizzico di adrenalina (ma con testa), la tariffa flessibile segue l’andamento del mercato. Ideale per chi vuole approfittare dei cali di prezzo, senza rinunciare all’energia verde.

Luce a PUN + 0,011 €/kWh

Gas a PSV + 0,08 €/Smc

Ottima per i più dinamici e consapevoli, che vogliono il massimo controllo.

Octopus è già attiva in tutta Europa e sta conquistando anche l’Italia, perché ha un’idea precisa di come dovrebbe funzionare l’energia nel 2025: più trasparente, più sostenibile, più umana. Inoltre offre un’assistenza clienti sempre presente e l’attivazione in pochi semplici click, con un 100% di energia verde da fonti rinnovabili come sole, vento e acqua.