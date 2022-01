Engie: 30€ di BONUS con Offerta Only 4 You!

Engie è il gestore di luce e gas transalpino che in questo periodo di aumento delle due componenti offre ben 30 euro di bonus con prezzo bloccato per ben 2 anni! Inoltre, solo fino al 14 Gennaio 2022 avrete 1 anno di polizza AXA per i vostri piccoli inconvenienti domestici grazie all'Offerta Only 4 You!

Engie: Offerta Only 4 You con prezzo bloccato e polizza AXA

Con Only 4 You hai la possibilità di sottoscrivere un contratto di luce e gas o solo di una delle due componenti con totale trasparenza e con il prezzo bloccato per ben due anni. Come abbiamo detto all'inizio, il gestore francese di Luce e Gas offre anche un'assicurazione AXA che copre eventuali danni casalinghi come l'infiltrazione d'acqua, piccoli guasti, furto, ed altri.

Engie offre l'energia proveniente da fonti rinnovabili e quindi completamente GREEN! Con questo fornitore in pratica contribuirete a rispettare l'ambiente che ci circonda. Il costo delle due componenti sono i seguenti:

la luce ha una tariffa bloccata sulla fascia monoraria di 0,0899 €/kWh .

ha una tariffa bloccata sulla fascia di . il gas, invece, ha un costo fisso pari a 0,3790 €/smc

Il bonus di benvenuto di 30€ viene erogato con la sottoscrizione sia dell'offerta luce che di quella gas. In caso di scelta di una delle due componenti, il bonus ammonta a 15 euro.

Inoltre, grazie alla nuova app Engie Italia, la gestione delle utenze domestiche è davvero semplice ed intuitiva. Il gestore offre anche un'ottima assistenza su WhatsApp, utile per ricevere supporto in maniera diretta.

Costi ed altro

Engie Only 4 You è disponibile con prezzo bloccato per ben 24 mesi solo fino al 14 Gennaio 2022. Il prezzo della materia prima non aumenta nemmeno per chi sceglie solo una delle due componenti.

Praticamente, la promozione di Engie di cui vi abbiamo parlato oggi offre Luce e Gas a prezzo fisso per ben 2 anni con polizza AXA inclusa per 12 mesi ed un welcome bonus a partire da 15 euro fino ad un massimo di 30 euro.