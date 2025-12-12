Engie abbatte i costi di luce e gas a Natale: ecco le nuove tariffe

Nell’ambito della promozione Special Days, Engie ha deciso di tagliare ulteriormente il costo della materia prima luce e gas per la sua offerta a prezzo fisso. Gli utenti che scelgono di aderire alla proposta avranno la possibilità di bloccare il costo di luce e gas per due anni consecutivi a uno dei prezzi più competitivi del mercato libero italiano.

Ecco, dunque, le nuove tariffe dell’offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi di Engie valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 18 dicembre.

Luce (tariffa monoraria)

0,0966 euro/kWh 0,125 euro/kWh : costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi 84 euro l’anno 96 euro l’anno: costo di commercializzazione + sbilanciamento forfait 0,002 euro/kWh

Gas

0,368 euro/Smc 0,425 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi

: costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi 84 euro l’anno 96 euro l’anno : costo di commercializzazione

L’importo finale in bolletta è dato anche dai costi indipendenti dal fornitore, vale a dire gli oneri generali di sistema, la componente ASOS e le spese per la tariffa per l’utilizzo della rete. Tra le altre cose, quella proposta da Engie è una delle bollette più semplici da leggere, con prezzi chiari e una grande facilità nel riuscire a confrontare l’offerta del fornitore energetico francese rispetto a quella degli altri protagonisti del mercato libero italiano.

Per richiedere una nuova fornitura è sufficiente premere il pulsante “Configura Ora”, scegliere la fornitura di cui si ha bisogno, inserire i propri dati anagrafici, le informazioni relative alla fornitura, per poi scegliere il metodo di pagamento desiderato. Al termine si riceverà un messaggio sia via telefono che tramite e-mail per completare con successo la registrazione.