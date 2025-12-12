 Engie abbatte i costi di luce e gas a Natale: ecco le nuove tariffe
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Engie abbatte i costi di luce e gas a Natale: ecco le nuove tariffe

Engie abbatte i costi di luce e gas a Natale: ecco le nuove tariffe
Green Risparmio energetico
Freepik

Nell’ambito della promozione Special Days, Engie ha deciso di tagliare ulteriormente il costo della materia prima luce e gas per la sua offerta a prezzo fisso. Gli utenti che scelgono di aderire alla proposta avranno la possibilità di bloccare il costo di luce e gas per due anni consecutivi a uno dei prezzi più competitivi del mercato libero italiano.

Pagina offerta Engie

Ecco, dunque, le nuove tariffe dell’offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi di Engie valide per quanti sottoscriveranno una nuova fornitura entro il 18 dicembre.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,0966 euro/kWh 0,125 euro/kWh: costo della materia prima luce bloccato per 24 mesi
  • 84 euro l’anno 96 euro l’anno: costo di commercializzazione + sbilanciamento forfait 0,002 euro/kWh

Gas

  • 0,368 euro/Smc 0,425 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per 24 mesi
  • 84 euro l’anno 96 euro l’anno: costo di commercializzazione

engie energia puntofisso 18 dicembre

L’importo finale in bolletta è dato anche dai costi indipendenti dal fornitore, vale a dire gli oneri generali di sistema, la componente ASOS e le spese per la tariffa per l’utilizzo della rete. Tra le altre cose, quella proposta da Engie è una delle bollette più semplici da leggere, con prezzi chiari e una grande facilità nel riuscire a confrontare l’offerta del fornitore energetico francese rispetto a quella degli altri protagonisti del mercato libero italiano.

Per richiedere una nuova fornitura è sufficiente premere il pulsante “Configura Ora”, scegliere la fornitura di cui si ha bisogno, inserire i propri dati anagrafici, le informazioni relative alla fornitura, per poi scegliere il metodo di pagamento desiderato. Al termine si riceverà un messaggio sia via telefono che tramite e-mail per completare con successo la registrazione.

Pagina offerta Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 12 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare su luce e gas nell'inverno 2026

Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare su luce e gas nell'inverno 2026
Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas

Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas
Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre

Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre
Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus

Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus
Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare su luce e gas nell'inverno 2026

Octopus ha l'offerta giusta per risparmiare su luce e gas nell'inverno 2026
Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas

Con la promo Provaci di NeN hai 36€ di sconto sulla bolletta di luce e gas
Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre

Da Octopus regalo di Natale a sorpresa: le nuove tariffe fino al 18 dicembre
Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus

Bollette luce e gas più leggere: basta scegliere la nuova offerta di Octopus
Federico Pisanu
Pubblicato il
12 dic 2025
Link copiato negli appunti