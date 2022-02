Engie: con ACTIVE Luce e Gas risparmi CAMMINANDO

La nuova proposta di Engie denominata ACTIVE Luce e Gas offre la possibilità di risparmiare in bolletta in base all’attività fisica portata a termine da app grazie all’iniziativa Engie Fit. In pratica, più cammini e più risparmierai sulla tua fattura.

Ricordiamo, inoltre, che il gestore transalpino garantisce il prezzo per 24 mesi.

Engie Active: ecco la tariffa che ti fa risparmiare camminando!

ACTIVE Luce e Gas è l’unica promozione del settore che in pratica permette di far risparmiare l’utente che si tiene in forma. L’energia di Engie deriva comunque da fonti rinnovabili quindi non solo farete del bene al vostro fisico ma anche all’ambiente.

L’attivazione delle due componenti è davvero semplicissimo. Il tutto va portato a termine online senza tante scartoffie. L’importante è farlo entro il 17 Febbraio 2022, data di scadenza della PROMO. Questa promozione è disponibile sia attivando luce e gas oppure solo una delle due, alle stesse condizioni.

Inoltre, con Engie il costo della materia prima Luce in fascia monoraria è pari a 0,1489€/kWh, mentre, il Gas ha un corrispettivo pari a 0,6469 €/smc.

In entrambi i casi, è previsto un importo fisso che varia a seconda della componente. Per la Luce è di 5,45 euro al mese, viceversa, per il Gas è di 5,3 euro al mese oltre ad un’aggiunta di 0,00795€/Smc.

Con questo gestore direte addio alle gestioni lunghe e fastidiose. Engie offre un fantastico servizio di assistenza anche su Whatsapp che rende il tutto molto più rapido.

Costi ed altro

La promozione è attivabile ONLINE entro il 17 Febbraio 2022 con il prezzo bloccato per 24 mesi! Inoltre, grazie all’applicativo Engie Fit per ogni workout sarà possibile risparmiare sulla propria bolletta mensile!

Ricordiamo, inoltre, che è possibile sottoscrivere l’offerta sia richiedendo Luce e Gas oppure solo una delle due componenti, il tutto senza alcuna differenza e sempre con la qualità del gestore Engie Italia!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.