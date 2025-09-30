 ENGIE: la tua energia verde a prezzo bloccato per 2 anni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

ENGIE: la tua energia verde a prezzo bloccato per 2 anni

ENGIE Energia PuntoFisso blocca il prezzo di luce e gas per 24 mesi. Energia 100% rinnovabile, attivazione digitale semplice e supporto clienti premiato per trasparenza.
ENGIE: la tua energia verde a prezzo bloccato per 2 anni
Green
ENGIE Energia PuntoFisso blocca il prezzo di luce e gas per 24 mesi. Energia 100% rinnovabile, attivazione digitale semplice e supporto clienti premiato per trasparenza.

In un momento in cui i mercati energetici restano segnati da oscillazioni e incertezze, ENGIE propone una soluzione semplice e chiara per chi desidera stabilità nei costi. Con l’offerta Energia PuntoFisso, valida fino al 1° ottobre 2025, hai la possibilità di bloccare il prezzo della luce e del gas per 24 mesi, proteggendoti da variazioni impreviste e pianificando con serenità le tue spese domestiche.

Scopri l’offerta di Engie

Prezzi trasparenti e senza sorprese

  • Luce monoraria: 0,1112 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 72 €/anno.

  • Luce a fasce: F1 (ore diurne feriali): 0,1129 €/kWh ; F2 (ore serali feriali): 0,1201 €/kWh ; F3 (notti e weekend): 0,1027 €/kWh

  • Gas naturale: 0,414 €/Smc + 0,00795 €/Smc per oneri di commercializzazione, più 72 €/anno.

Scegli se attivare luce, gas o entrambi, con la certezza di una tariffa bloccata per 2 anni. Un’offerta pensata per premiare l’uso consapevole e responsabile dell’energia.

Energia verde e servizi digitali inclusi

Con ENGIE, l’energia elettrica è certificata 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi, un vantaggio concreto per chi vuole ridurre l’impatto ambientale. Tutto è gestibile in digitale: bolletta online, pagamento con addebito diretto e monitoraggio dei consumi tramite l’App ENGIE Italia, che ti permette di controllare l’andamento dei consumi fino a due anni indietro.

Semplicità e supporto costante

Attivare l’offerta è immediato: bastano pochi passaggi online e sarà ENGIE a occuparsi del cambio fornitore senza interruzioni di servizio. In caso di necessità, puoi contare su un servizio clienti apprezzato da 9 clienti su 10, premiato da Consumerismo come operatore eccellente per qualità e trasparenza.

Un impegno riconosciuto

ENGIE si conferma tra i migliori fornitori luce e gas per qualità-prezzo, come certificato dal sigillo “Top Qualità-Prezzo 2025” assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF. Inoltre, grazie alla collaborazione con Fondazione Telethon, l’azienda contribuisce a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, confermando il proprio impegno sociale oltre che ambientale. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 30 set 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Luce e gas a prezzo bloccato: ecco la migliore offerta per tagliare le bollette

Luce e gas a prezzo bloccato: ecco la migliore offerta per tagliare le bollette
Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi

Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi
Octopus Energy: luce e gas 100% rinnovabili con tariffe trasparenti

Octopus Energy: luce e gas 100% rinnovabili con tariffe trasparenti
Con Engie blocchi il prezzo di luce e gas per due anni, scopri la promo

Con Engie blocchi il prezzo di luce e gas per due anni, scopri la promo
Luce e gas a prezzo bloccato: ecco la migliore offerta per tagliare le bollette

Luce e gas a prezzo bloccato: ecco la migliore offerta per tagliare le bollette
Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi

Caricatore USB-C da 20 W a 7,64 euro: l'offerta lampo, pochi pezzi
Octopus Energy: luce e gas 100% rinnovabili con tariffe trasparenti

Octopus Energy: luce e gas 100% rinnovabili con tariffe trasparenti
Con Engie blocchi il prezzo di luce e gas per due anni, scopri la promo

Con Engie blocchi il prezzo di luce e gas per due anni, scopri la promo
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
30 set 2025
Link copiato negli appunti