ENGIE: la tua energia verde a prezzo bloccato per 2 anni

In un momento in cui i mercati energetici restano segnati da oscillazioni e incertezze, ENGIE propone una soluzione semplice e chiara per chi desidera stabilità nei costi. Con l’offerta Energia PuntoFisso, valida fino al 1° ottobre 2025, hai la possibilità di bloccare il prezzo della luce e del gas per 24 mesi, proteggendoti da variazioni impreviste e pianificando con serenità le tue spese domestiche.

Prezzi trasparenti e senza sorprese

Luce monoraria : 0,1112 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 72 €/anno.

Luce a fasce : F1 (ore diurne feriali): 0,1129 €/kWh ; F2 (ore serali feriali): 0,1201 €/kWh ; F3 (notti e weekend): 0,1027 €/kWh

Gas naturale: 0,414 €/Smc + 0,00795 €/Smc per oneri di commercializzazione, più 72 €/anno.

Scegli se attivare luce, gas o entrambi, con la certezza di una tariffa bloccata per 2 anni. Un’offerta pensata per premiare l’uso consapevole e responsabile dell’energia.

Energia verde e servizi digitali inclusi

Con ENGIE, l’energia elettrica è certificata 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi, un vantaggio concreto per chi vuole ridurre l’impatto ambientale. Tutto è gestibile in digitale: bolletta online, pagamento con addebito diretto e monitoraggio dei consumi tramite l’App ENGIE Italia, che ti permette di controllare l’andamento dei consumi fino a due anni indietro.

Semplicità e supporto costante

Attivare l’offerta è immediato: bastano pochi passaggi online e sarà ENGIE a occuparsi del cambio fornitore senza interruzioni di servizio. In caso di necessità, puoi contare su un servizio clienti apprezzato da 9 clienti su 10, premiato da Consumerismo come operatore eccellente per qualità e trasparenza.

Un impegno riconosciuto

ENGIE si conferma tra i migliori fornitori luce e gas per qualità-prezzo, come certificato dal sigillo “Top Qualità-Prezzo 2025” assegnato dall’Istituto Tedesco Qualità ITQF. Inoltre, grazie alla collaborazione con Fondazione Telethon, l’azienda contribuisce a sostenere la ricerca sulle malattie genetiche rare, confermando il proprio impegno sociale oltre che ambientale. Per conoscere l’offerta completa di ENGIE Energia PuntoFisso clicca qui.