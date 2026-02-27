Engie Energia PuntoFisso: ora puoi scegliere la tariffa luce e gas a 12 o 24 mesi

La gamma Energia PuntoFisso di Engie si rinnova con una proposta che adesso ti permette di scegliere per quanto tempo bloccare la tua tariffa luce e gas. Oltre alla classica opzione da 24 mesi, adesso puoi attivare una promozione valida anche per 12 mesi, sempre con la possibilità di scegliere se solo per la luce, se solo per il gas o se per entrambi. Andiamo a vedere tutto nel dettaglio per scoprire cosa è più adatto per le tue esigenze.

La prima è Energia PuntoFisso 12 mesi, pensata se cerchi una convenienza iniziale maggiore. In questo caso, infatti, il prezzo della luce monoraria è bloccato a 0,097 €/kWh (perdite di rete incluse), mentre il gas si attesta a 0,3665 €/Smc. Attenzione, nel caso della luce puoi anche optare per la tariffa trioraria con un maggior risparmio nelle fasce orarie convenienti (serali, notturni, festivi e weekend).

L’alternativa, ideale se vuoi la massima tranquillità a lungo termine, è Energia PuntoFisso 24 mesi: il prezzo della luce monoraria è fissato a 0,105 €/kWh, con il gas a 0,374 €/Smc. Anche se il costo di partenza è lievemente superiore, offre una totale protezione dalle oscillazioni del mercato per ben due anni, eliminando il pensiero dei rinnovi a breve termine.

Indipendentemente dalla durata scelta, poi, Engie applica una tariffa di commercializzazione trasparente pari a 84 euro l’anno per ciascuna fornitura luce e gas. Entrambe le tariffe presentano comunque una finestra di attivazione limitata: hai tempo fino al 5 marzo 2026 per decidere cose fare.

In ogni caso, l’attivazione è un gioco da ragazzi. Clicca su “Configura ora“, inserisci i tuoi dati anagrafici e di pagamento e, una volta terminata la configurazione, sarà Engie ad avvisare il tuo attuale gestore e ad occuparsi di tutto il resto senza alcuna interruzione di fornitura.