ENGIE Energia PuntoFisso: prezzo bloccato 24 mesi ed energia green

In un mercato energetico imprevedibile, scegliere un prezzo che resta identico per due anni può fare la differenza. Oggi, grazie all’offerta Energia PuntoFisso di ENGIE, puoi mettere al riparo la tua bolletta da qualsiasi oscillazione del mercato. Gli Special Days portano un prezzo bloccato per 24 mesi su luce e gas, energia 100% rinnovabile inclusa e una struttura tariffaria semplice da leggere e da confrontare. Un’offerta pensata per chi vuole una bolletta senza sorprese.

Gli Special Days di ENGIE portano in primo piano Energia PuntoFisso, l’offerta a prezzo bloccato per luce e gas pensata per chi vuole mantenere sotto controllo i costi di luce e gas. L’offerta è valida fino al 27 novembre 2025 e fissa il costo dell’energia per 24 mesi, permettendo di evitare variazioni dovute alle dinamiche del mercato all’ingrosso.

Il prezzo monorario dell’energia elettrica è pari a 0,1015 €/kWh, con un costo di commercializzazione di 72 €/anno più il forfait di sbilanciamento pari a 0,002 €/kWh. Per il gas, il prezzo stabilito è 0,387 €/Smc, con lo stesso contributo di commercializzazione (72 €/anno). A carico del cliente restano gli oneri di sistema, la tariffa di rete e la componente ASOS, elementi regolati da ARERA e indipendenti dal fornitore. La validità dell’offerta e la sua struttura a prezzo fisso rendono Energia PuntoFisso una soluzione adatta a chi desidera protezione da eventuali rialzi futuri.

Un’offerta costruita per semplificare: digitale, chiara, senza sorprese

Uno degli elementi centrali dell’offerta è la semplicità: pagamento tramite addebito diretto su conto corrente, bollette digitali e monitoraggio dei consumi tramite app ENGIE Italia. Gli utenti possono consultare lo storico fino a due anni, individuare fasce orarie e picchi di utilizzo e migliorare l’efficienza energetica quotidiana. L’energia elettrica fornita è 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi, dettaglio che contribuisce a ridurre l’impronta ambientale e ad allineare la fornitura alle normative europee sulla sostenibilità.

Attivazione guidata e passaggio senza interruzioni

L’attivazione dell’offerta segue un percorso semplificato in quattro passaggi: configurazione online, inserimento dei dati, conferma via telefono ed e-mail e avvio della fornitura. L’intero cambio di operatore viene gestito da ENGIE senza che il cliente debba contattare il fornitore precedente e senza alcuna interruzione dell’energia.

Per conoscere l’offerta completa di Energia PuntoFisso clicca qui.