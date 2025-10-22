Engie Energia PuntoFisso: prezzo luce e gas bloccato per 24 mesi

Vuoi mettere fine ai rincari e alle bollette imprevedibili? Con Engie Energia PuntoFisso blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi, scegliendo tra tariffa monoraria o bioraria in base ai tuoi consumi. L’offerta, valida fino al 23 ottobre 2025, è la più conveniente del 2025 e include energia elettrica 100% rinnovabile, gestione digitale e servizio clienti premiato.

Prezzi chiari e bloccati per 24 mesi

Con Energia PuntoFisso Monoraria, la luce costa 0,1073 €/kWh, mentre per la versione a fasce (bioraria) le tariffe sono:

F1 (ore di punta) : 0,109 €/kWh

F2 (ore intermedie) : 0,1162 €/kWh

F3 (ore serali e weekend): 0,0988 €/kWh

Per il gas naturale, il costo della materia prima è 0,404 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 72 €/anno e un contributo di 0,00795 €/Smc. Tutti i prezzi si intendono IVA e imposte escluse.

Energia verde e uso consapevole

L’offerta include energia 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi, per contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale. Con il prezzo fisso, Engie premia i consumatori che fanno un uso consapevole delle risorse, aiutandoli a pianificare le spese energetiche con serenità e a ridurre l’impatto ambientale.

Monitoraggio dei consumi in tempo reale

Grazie al portale e all’app, puoi visualizzare i consumi di luce e gas, analizzare i momenti di maggior utilizzo e accedere fino a due anni di storico. Un modo semplice per ottimizzare le abitudini energetiche e risparmiare ogni giorno.

Attivazione immediata e senza interruzioni

Attivare Energia PuntoFisso richiede pochi passaggi: clicca su “Attiva ora”, scegli se sottoscrivere luce, gas o entrambe le forniture, conferma via e-mail e lascia che Engie gestisca il cambio fornitore. Nessuna interruzione, nessun costo nascosto, nessuna penale.

Tutta la comodità del digitale

Con Engie, gestire luce e gas è facile: ricevi la bolletta digitale, paghi tramite addebito diretto su conto corrente e controlli tutto dall’app Engie Italia. In pochi tap puoi monitorare consumi, scaricare documenti, e contattare l’assistenza, senza code né attese. Per conoscere l’offerta completa di energia clicca qui.