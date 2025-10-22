 Engie Energia PuntoFisso: prezzo luce e gas bloccato per 24 mesi
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Engie Energia PuntoFisso: prezzo luce e gas bloccato per 24 mesi

Scopri Engie Energia PuntoFisso: prezzo fisso per 24 mesi su luce e gas, anche biorario. Energia verde 100%, risparmio e semplicità fino al 23/10/2025.
Engie Energia PuntoFisso: prezzo luce e gas bloccato per 24 mesi
Green
Scopri Engie Energia PuntoFisso: prezzo fisso per 24 mesi su luce e gas, anche biorario. Energia verde 100%, risparmio e semplicità fino al 23/10/2025.

Vuoi mettere fine ai rincari e alle bollette imprevedibili? Con Engie Energia PuntoFisso blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi, scegliendo tra tariffa monoraria o bioraria in base ai tuoi consumi. L’offerta, valida fino al 23 ottobre 2025, è la più conveniente del 2025 e include energia elettrica 100% rinnovabile, gestione digitale e servizio clienti premiato.

Risparmia su luce e gas con Engie

Prezzi chiari e bloccati per 24 mesi

Con Energia PuntoFisso Monoraria, la luce costa 0,1073 €/kWh, mentre per la versione a fasce (bioraria) le tariffe sono:

  • F1 (ore di punta): 0,109 €/kWh

  • F2 (ore intermedie): 0,1162 €/kWh

  • F3 (ore serali e weekend): 0,0988 €/kWh

Per il gas naturale, il costo della materia prima è 0,404 €/Smc, con un costo di commercializzazione di 72 €/anno e un contributo di 0,00795 €/Smc. Tutti i prezzi si intendono IVA e imposte escluse.

Energia verde e uso consapevole

L’offerta include energia 100% rinnovabile senza costi aggiuntivi, per contribuire concretamente alla sostenibilità ambientale. Con il prezzo fisso, Engie premia i consumatori che fanno un uso consapevole delle risorse, aiutandoli a pianificare le spese energetiche con serenità e a ridurre l’impatto ambientale.

Monitoraggio dei consumi in tempo reale

Grazie al portale e all’app, puoi visualizzare i consumi di luce e gas, analizzare i momenti di maggior utilizzo e accedere fino a due anni di storico. Un modo semplice per ottimizzare le abitudini energetiche e risparmiare ogni giorno.

Attivazione immediata e senza interruzioni

Attivare Energia PuntoFisso richiede pochi passaggi: clicca su “Attiva ora”, scegli se sottoscrivere luce, gas o entrambe le forniture, conferma via e-mail e lascia che Engie gestisca il cambio fornitore. Nessuna interruzione, nessun costo nascosto, nessuna penale.

Tutta la comodità del digitale

Con Engie, gestire luce e gas è facile: ricevi la bolletta digitale, paghi tramite addebito diretto su conto corrente e controlli tutto dall’app Engie Italia. In pochi tap puoi monitorare consumi, scaricare documenti, e contattare l’assistenza, senza code né attese. Per conoscere l’offerta completa di energia clicca qui.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 22 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus

Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus
Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day

Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day
Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025

Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025
Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti
Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus

Scegli la tua energia: blocca il prezzo con Octopus
Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day

Bonus auto elettriche, fino a 11.000 euro: oggi il Click Day
Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025

Luce e gas a prezzo fisso per due anni: Engie lancia il miglior prezzo del 2025
Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti

Hera Hybrid Luce e Gas: bonus fino a 200 euro per i nuovi clienti
Lucrezia Cerbara
Pubblicato il
22 ott 2025
Link copiato negli appunti