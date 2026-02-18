 Engie Luce in offerta: prezzo bloccato per 2 anni e energia 100% verde
Engie Luce in offerta: prezzo bloccato per 2 anni e energia 100% verde

L'offerta scade domani 19 febbraio: occasione da non perdere.
Engie Luce in offerta: prezzo bloccato per 2 anni e energia 100% verde
L'offerta scade domani 19 febbraio: occasione da non perdere.

Con l’offerta Engie Luce 24 mesi avrai la soluzione ideale per trovare un po’ di stabilità in un mercato energetico sempre volatile. Attivabile fino a domani 19 febbraio, puoi congelare il costo della materia prima luce garantendoti che per i prossimi 24 mesi non subirai aumenti, a prescindere da quelle che saranno le oscillazioni del mercato. Inoltre, è un’offerta 100% green senza costi aggiuntivi proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.

In fase di attivazione avrai la possibilità di scegliere tra due opzioni. Una tariffa monoraria, quindi valida per tutto il giorno e ideale se vivi la tua casa magari perché lavori in smart, fissata a 0,0974 €/kWh a qualsiasi ora e qualsiasi giorno, senza differenze. Altrimenti, c’è la classica opzione a fasce trioraria ideale se consumi principalmente la sera o nei weekend così suddivisa: F1 (ore di punta) a 0,1005€/kWh; F2 (ore intermedie) a 0,1048€/kWh e F3 (Notte e festivi) a 0,0888€/kWh.

Per entrambe le forniture devi considerare un costo di sbilanciamento di 0,002€/kWh e un contributo fisso di 84€ l’anno (pari a 7€ al mese).

L’offerta prevede l’addebito su conto corrente e la bolletta via email. Tramite l’app Engie Italia potrai consultare tutto ciò che riguarda la tua offerta, inclusi i consumi con uno storico fino a 2 anni per capire come risparmiare. L’attivazione è affidata interamente a Engie stessa, che si occuperà anche della disdetta al vecchio fornitore. Non subirai interruzioni di corrente né modifiche al contatore durante il passaggio.

Pubblicato il 18 feb 2026

18 feb 2026
