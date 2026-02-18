Engie Luce in offerta: prezzo bloccato per 2 anni e energia 100% verde

Con l’offerta Engie Luce 24 mesi avrai la soluzione ideale per trovare un po’ di stabilità in un mercato energetico sempre volatile. Attivabile fino a domani 19 febbraio, puoi congelare il costo della materia prima luce garantendoti che per i prossimi 24 mesi non subirai aumenti, a prescindere da quelle che saranno le oscillazioni del mercato. Inoltre, è un’offerta 100% green senza costi aggiuntivi proveniente esclusivamente da fonti rinnovabili.

In fase di attivazione avrai la possibilità di scegliere tra due opzioni. Una tariffa monoraria, quindi valida per tutto il giorno e ideale se vivi la tua casa magari perché lavori in smart, fissata a 0,0974 €/kWh a qualsiasi ora e qualsiasi giorno, senza differenze. Altrimenti, c’è la classica opzione a fasce trioraria ideale se consumi principalmente la sera o nei weekend così suddivisa: F1 (ore di punta) a 0,1005€/kWh; F2 (ore intermedie) a 0,1048€/kWh e F3 (Notte e festivi) a 0,0888€/kWh.

Per entrambe le forniture devi considerare un costo di sbilanciamento di 0,002€/kWh e un contributo fisso di 84€ l’anno (pari a 7€ al mese).

L’offerta prevede l’addebito su conto corrente e la bolletta via email. Tramite l’app Engie Italia potrai consultare tutto ciò che riguarda la tua offerta, inclusi i consumi con uno storico fino a 2 anni per capire come risparmiare. L’attivazione è affidata interamente a Engie stessa, che si occuperà anche della disdetta al vecchio fornitore. Non subirai interruzioni di corrente né modifiche al contatore durante il passaggio.