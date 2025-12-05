Engie offre fino a 48 euro di sconto ai nuovi clienti e prezzo luce e gas bloccato per 2 anni

La nuova proposta di Engie consente di ottenere fino a 48 euro di sconto sulla componente fissa luce e gas il primo anno e bloccare il costo della materia prima per due anni consecutivi. L’offerta è rivolta ai nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere la fornitura Energia PuntoFisso, la proposta a prezzo fisso della multinazionale francese.

Il vantaggio dell’offerta luce e gas di Engie raddoppia, dunque. Oltre a poter contare su un costo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, ora si aggiunge la possibilità di risparmiare fino a 48 euro sulla componente fissa per i primi 12 mesi.

Le nuove tariffe dell’offerta Energia PuntoFisso valide fino all’11 dicembre

Ecco una panoramica delle tariffe proposte da Engie per la sua offerta a prezzo fisso. I costi indicati di seguito sono validi per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro l’11 dicembre.

Luce (tariffa monoraria)

0,125 euro/kWh (perdite di rete incluse): costo della materia prima luce bloccato per due anni

(perdite di rete incluse): costo della materia prima luce bloccato per due anni 96 euro l’anno + sbilanciamento forfait pari a 0,002 euro/kWh: costo di commercializzazione

Gas

0,425 euro/Smc : costo della materia prima gas bloccato per due anni

: costo della materia prima gas bloccato per due anni 96 euro l’anno: costo di commercializzazione

Come gli altri fornitori, anche Engie presenta in bolletta dei costi indipendenti dalla sua volontà che concorrono alla composizione dell’importo finale. Tra questi si annoverano gli oneri generali di sistema, la componente ASOS e le spese per la tariffa relativa all’utilizzo della rete.

Per portare a termine la richiesta di una nuova fornitura Engie, e riscattare così lo sconto fino a 48 euro, occorre configurare l’offerta tramite la pagina dedicata del fornitore, inserire i propri dati anagrafici, le informazioni relative alla propria fornitura e carta di credito, dopodiché confermare la richiesta via telefono o e-mail.