 Engie offre fino a 48 euro di sconto ai nuovi clienti e prezzo luce e gas bloccato per 2 anni
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Engie offre fino a 48 euro di sconto ai nuovi clienti e prezzo luce e gas bloccato per 2 anni

L'offerta è valida ancora per pochi giorni: nell'articolo le tariffe legate alla fornitura Energia PuntoFisso.
Engie offre fino a 48 euro di sconto ai nuovi clienti e prezzo luce e gas bloccato per 2 anni
Green Risparmio energetico
L'offerta è valida ancora per pochi giorni: nell'articolo le tariffe legate alla fornitura Energia PuntoFisso.
Freepik

La nuova proposta di Engie consente di ottenere fino a 48 euro di sconto sulla componente fissa luce e gas il primo anno e bloccare il costo della materia prima per due anni consecutivi. L’offerta è rivolta ai nuovi clienti che scelgono di sottoscrivere la fornitura Energia PuntoFisso, la proposta a prezzo fisso della multinazionale francese.

Il vantaggio dell’offerta luce e gas di Engie raddoppia, dunque. Oltre a poter contare su un costo della materia prima luce e gas bloccato per 24 mesi, ora si aggiunge la possibilità di risparmiare fino a 48 euro sulla componente fissa per i primi 12 mesi.

Pagina offerta Engie

engie energia puntofisso 11 dicembre

Le nuove tariffe dell’offerta Energia PuntoFisso valide fino all’11 dicembre

Ecco una panoramica delle tariffe proposte da Engie per la sua offerta a prezzo fisso. I costi indicati di seguito sono validi per tutti coloro che sottoscriveranno una nuova fornitura entro l’11 dicembre.

Luce (tariffa monoraria)

  • 0,125 euro/kWh (perdite di rete incluse): costo della materia prima luce bloccato per due anni
  • 96 euro l’anno + sbilanciamento forfait pari a 0,002 euro/kWh: costo di commercializzazione

Gas

  • 0,425 euro/Smc: costo della materia prima gas bloccato per due anni
  • 96 euro l’anno: costo di commercializzazione

Come gli altri fornitori, anche Engie presenta in bolletta dei costi indipendenti dalla sua volontà che concorrono alla composizione dell’importo finale. Tra questi si annoverano gli oneri generali di sistema, la componente ASOS e le spese per la tariffa relativa all’utilizzo della rete.

Per portare a termine la richiesta di una nuova fornitura Engie, e riscattare così lo sconto fino a 48 euro, occorre configurare l’offerta tramite la pagina dedicata del fornitore, inserire i propri dati anagrafici, le informazioni relative alla propria fornitura e carta di credito, dopodiché confermare la richiesta via telefono o e-mail.

Pagina offerta Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 5 dic 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Engie, è l'ultimo giorno per attivare 2 anni di luce e gas a prezzo bloccato

Engie, è l'ultimo giorno per attivare 2 anni di luce e gas a prezzo bloccato
Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere: è il momento di scegliere NeN

Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere: è il momento di scegliere NeN
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo di dicembre 2025

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo di dicembre 2025
Octopus Energy, risparmio immediato su luce e gas con il prezzo bloccato

Octopus Energy, risparmio immediato su luce e gas con il prezzo bloccato
Engie, è l'ultimo giorno per attivare 2 anni di luce e gas a prezzo bloccato

Engie, è l'ultimo giorno per attivare 2 anni di luce e gas a prezzo bloccato
Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere: è il momento di scegliere NeN

Prezzo fisso fino a 10 anni e bollette più leggere: è il momento di scegliere NeN
Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo di dicembre 2025

Luce e gas a prezzo fisso con Octopus: ecco la promo di dicembre 2025
Octopus Energy, risparmio immediato su luce e gas con il prezzo bloccato

Octopus Energy, risparmio immediato su luce e gas con il prezzo bloccato
Federico Pisanu
Pubblicato il
5 dic 2025
Link copiato negli appunti