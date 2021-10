Engie tra le sue offerte ne ha una davvero molto interessante. Se anche tu se stanco dei continui aumenti in bolletta puoi scegliere Only 4 You con un bonus di 30 euro se sottoscrivi sia Luce che Gas.

Cosa comprende Engie Only 4 You?

Questa soluzione, davvero da non farsi sfuggire, offre il prezzo bloccato per ben 2 anni. Il prezzo dell’energia monoraria è di 0,0899 euro/Kwh, mentre, quello del Gas ammonta a 0,3790 €/smc.

Entrambe le tariffe sono dunque bloccate fino al 14 Gennaio 2022. Inoltre, con la sottoscrizione di questo contratto è inclusa per 12 mesi una polizza assicurativa AXA Partner in caso di inconvenienti domestici.

Al termine dell’anno, la polizza verrà disattivata senza rinnovo.

L’azienda transalpina è una delle più grandi nel settore delle energie rinnovabili. Engie non produce solo energia green ma anche gas naturale. Insomma, è un marchio molto ecosostenibile.

Oltre al costo della materia prima con questa offerta avrete una parte fissa di 8 euro al mese sia per il Gas che per la Luce. Per quanto riguarda le spese di trasporto, oneri del sistema e gestione del contatore è tutto regolato dall’ente ARERA.

È possibile richiedere l’attivazione anche di una sola componente. In questo caso però il bonus di benvenuto è di soli 15 euro che viene accreditato nella prima fattura.

Il cliente, grazie ad Engie, potrà verificare in completa autonomia tutti i costi in bolletta da app oppure direttamente dal proprio PC.

Costi ed altro

L’offerta in questione, inoltre, non ha costi di attivazione ed offre un’assistenza anche tramite WhatsApp in modo da interagire e richiedere supporto praticamente in tempo reale al servizio clienti Engie Italia. Con Only 4 You non è necessario nemmeno cambiare contatore.

Ricapitolando, questa promo offre per 24 mesi il prezzo bloccato su Luce e Gas ed una copertura assicurativa AXA Partners per tutti i piccoli problemi domestici per 1 anno. Il contratto è valido fino al 14 Gennaio 2022.