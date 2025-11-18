Engie promuove le nuove tariffe luce e gas: offerta valida fino al 20 novembre

Il colosso energetico francese Engie ha rinnovato le tariffe luce e gas della sua offerta a prezzo fisso Energia PuntoFisso: scegliendo la tariffa monoraria il costo della luce è inferiore a 0,11 euro/kWh, quello del gas invece è al di sotto di 0,39 euro/Smc. Non è difficile intuire che si tratta di due tra le tariffe più basse del mercato libero italiano.

Le tariffe in vigore in questi giorni dell’offerta Energia PuntoFisso di Engie sono valide fino al 20 novembre. Per la sottoscrizione di una nuova fornitura è sufficiente premere il pulsante Configura Ora, selezionare la fornitura di cui si ha bisogno, inserire i propri dati anagrafici, le informazioni dell’attuale fornitura e di pagamento, dopodiché completare la registrazione tramite conferma via e-mail. Arrivati a questo punto, Engie si occuperà del passaggio senza alcuna interruzione di servizio.

Le nuove tariffe Engie valide fino al 20 novembre

L’attuale offerta Energia PuntoFisso prevede le seguenti tariffe luce e gas.

Luce (tariffa monoraria)

0,1015 euro/kWh : valida a tutte le ore del giorno, tutti i giorni dell’anno

: valida a tutte le ore del giorno, tutti i giorni dell’anno 72 euro l’anno: costi di commercializzazione (+ sbilanciamento forfait pari a 0,002 euro/kWh)

Luce (tariffa a fasce)

0,1031 euro/kWh : dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00

: dal lunedì al venerdì, dalle 8:00 alle 19:00 0,1103 euro/kWh : dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00; il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi

: dal lunedì al venerdì, dalle 7:00 alle 8:00 e dalle 19:00 alle 23:00; il sabato dalle 7:00 alle 23:00, esclusi i giorni festivi 0,093 euro/kWh: dal lunedì al sabato, dalle 23:00 alle 7:00; la domenica e i giorni festivi 24 ore su 24

Gas

0,387 euro/Smc : valida a tutte le ore del giorno, tutti i giorni dell’anno

: valida a tutte le ore del giorno, tutti i giorni dell’anno 72 euro l’anno: costi di commercializzazione

Gli altri costi presenti in bolletta e indipendenti dal fornitore Engie sono la componente ASOS, gli oneri generali di sistema e le spese per la tariffa per l’utilizzo della rete.

Maggiori informazioni sono consultabili alla pagina dedicata all’offerta Energia PuntoFisso di Engie, dove è possibile attivare la fornitura in pochi passaggi.