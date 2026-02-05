Engie PuntoFisso 24 mesi: la tariffa biennale su luce e gas per risparmiare

Offerta molto interessante quella proposta da Engie Energia, specialmente in un periodo in cui le oscillazioni del mercato possono giocare brutte sorprese in bolletta. Con PuntoFisso 24 mesi, come suggerisce il nome, puoi bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni. Fino al 2028, insomma, non dovrai preoccuparti di come andrà il mercato, ma saprai esattamente quanto andrai a spendere a seconda dei tuoi consumi.

Una promozione che nasce con al centro la tranquillità congelando la tua tariffa per due anni interi a prescindere da come vanno le cose sul mercato. L’offerta propone del resto un prezzo davvero competitivo: 0,1022 €/kWh per la Luce Monoraria e 0,3458 €/Smc per il Gas. Oltre al consumo, aggiungi una quota di commercializzazione di soli 84€ l’anno per fornitura, tra le più basse del mercato, e non serve pagare extra per un tocco ecologico dato che l’energia elettrica fornita è certificata 100% da fonti rinnovabili.

Tranquillità e, aggiungiamo noi, comodità perché la tua offerta sarà completamente gestibile in digitale grazie all’addebito diretto su conto corrente e alla bolletta elettronica spedita via email. In più, avrai a disposizione l’app Engie Italia, con tanto di strumento di monitoraggio dei consumi avanzato con cui visualizzare il tuo storico fino a 2 anni.

Infine, di certo non per importanza, Engie mette a tua disposizione un supporto tecnico reale pronto per ogni esigenza, che vanta un tasso di soddisfazione altissimo di 9 clienti su 10.