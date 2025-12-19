 Engie PuntoFisso: prezzo luce e gas bloccato per 24 mesi? Il tuo regalo di Natale
Con Engie Energia PuntoFisso puoi bloccare il prezzo della luce per i prossimi 2 anni.
In un periodo in cui il mercato può cambiare rapidamente, per Natale è meglio regalarti un’offerta luce e gas che ti garantisca trasparenza e tranquillità assoluta. Con Engie Energia PuntoFisso 24 mesi, il prezzo al kWh o allo Smc resta identico, indipendentemente dalle variazioni esterne. Puoi attivarla adesso online con una semplicità strepitosa.

La struttura dell’offerta è trasparente: per la luce monoraria il prezzo è di 0,0916 €/kWh, con uno sbilanciamento forfait di 0,002 €/kWh e un costo di commercializzazione di 84 €/anno. Per il gas, la tariffa è di 0,3495 €/Smc, anche qui con 84 €/anno di commercializzazione. Tutto chiaro, tutto lineare, tutto facile da confrontare con la tua attuale bolletta.

A questo aggiungi la comodità indiscussa del digitale con la possibilità di pagare tramite addebito diretto, di ricevere la bolletta solo online e di usufruire di un’energia elettrica 100% verde, proveniente da fonti rinnovabili, senza costi aggiuntivi.

Nel caso di Engie, poi, c’è un servizio clienti che è uno spettacolo pronto a rispondere a ogni tua esigenza in qualunque momento. Inoltre, quando vuoi capire meglio i tuoi consumi, hai a disposizione strumenti di monitoraggio dettagliato: puoi vedere quanto consumi, quando e come, con uno storico fino a due anni per aiutarti a scegliere in modo più consapevole.

La tua offerta sarà gestibile dall’app ENGIE Italia, con cui controllerai bollette, monitori i consumi e comunichi con l’assistenza senza attese e senza stress.

Pubblicato il 19 dic 2025

Giovanni Ferlazzo
19 dic 2025
