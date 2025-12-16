Engie Special Days: le tariffe della nuova offerta luce e gas in scadenza il 18 dicembre

Nell’ambito della promozione Special Days, Engie ha lanciato nuove tariffe per l’offerta luce e gas Energia PuntoFisso 24 Mesi, grazie alla quale è possibile bloccare il prezzo per due anni. L’offerta, valida fino al 18 dicembre, consente di beneficiare di due tra le tariffe più convenienti di tutto il mercato libero italiano.

Eccole:

Luce

Luce tariffa monoraria: 0,0966 euro/kWh invece dei precedenti 0,125 euro/kWh (perdite di rete incluse)

invece dei precedenti 0,125 euro/kWh (perdite di rete incluse) Costo di commercializzazione: 84 euro l’anno invece dei precedenti 96 euro, più sbilanciamento forfait pari a 0,002 euro/kWh

Gas

Gas: 0,368 euro/Smc invece dei precedenti 0,425 euro/Smc

invece dei precedenti 0,425 euro/Smc Costo di commercializzazione: 84 euro l’anno invece dei precedenti 96 euro

Gli altri costi indipendenti dal fornitore Engie riguardano la tariffa per l’utilizzo della rete, gli oneri generali di sistema e la componente ASOS.

Prezzi competitivi da una parte, dunque, e trasparenza dall’altra rendono l’offerta di Engie una delle migliori in assoluto oggi disponibili in commercio. Un’offerta che, tra le altre cose, ha il vantaggio di pagare la stessa tariffa per due anni consecutivi indipendentemente dalle oscillazioni del mercato, fattore questo ancora più importante in inverno, quando i prezzi subiscono in modo puntuale un deciso rincaro.

Con Engie si riceve la bolletta direttamente online, con il pagamento che avviene tramite addebito diretto. Tale soluzione aiuta a risparmiare tempo e denaro, dal momento che non si ha la necessità di recarsi al proprio ufficio postale né di ritagliarsi quei dieci-quindi minuti di tempo prezioso ogni mese per effettuare il pagamento.

Un ulteriore punto a favore di Engie è il supporto alla clientela, tra i migliori dell’intero settore. L’assistenza del fornitore è sempre a disposizione per offrire il miglior supporto possibile indipendentemente da quelle che sono le necessità del momento.

Per sottoscrivere la nuova offerta a prezzo fisso di Engie è sufficiente recuperare l’ultima bolletta dell’attuale fornitore e inserire correttamente i propri dati anagrafici. Maggiori informazioni al riguardo sono disponibili alla pagina dedicata all’offerta.