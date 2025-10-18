Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget

Con l’arrivo del nuovo anno, tutti abbiamo lo stesso obiettivo: risparmiare di più e spendere meglio. Dopo dodici mesi di rincari e bollette altalenanti, iniziare il 2026 con una spesa energetica stabile e prevedibile è un passo concreto verso la serenità economica.

Ecco perché Engie propone una soluzione pensata proprio per chi vuole pianificare con intelligenza: Energia PuntoFisso, la tariffa che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, così da mettere al sicuro il tuo bilancio familiare.

Energia PuntoFisso: il modo più semplice per iniziare a risparmiare

In un periodo in cui il costo dell’energia può cambiare da un mese all’altro, avere una tariffa fissa è una vera forma di risparmio intelligente.

Con Engie, sai sempre quanto spendi: nessuna sorpresa in bolletta e nessun aumento improvviso. Ecco i prezzi fissi e competitivi dell’offerta:

0,1232 €/kWh per la luce

0,456 €/Smc per il gas

A questi si aggiunge solo un piccolo costo di commercializzazione di 6 euro al mese, davvero minimo se confrontato con la tranquillità di una spesa stabile. Per il gas è prevista anche una componente variabile ridotta, pari a 0,00795 €/Smc. Bloccare oggi il prezzo significa mettere ordine nelle proprie finanze e iniziare l’anno con un piano di risparmio chiaro, senza imprevisti. Ogni anno inizia con buoni propositi: spendere meno, gestire meglio, risparmiare di più. Con Engie puoi trasformare questo desiderio in realtà, mettendo un punto fermo sulle spese energetiche. Con un prezzo bloccato per 24 mesi, saprai sempre quanto spendi e potrai destinare i tuoi risparmi a ciò che conta davvero: un viaggio, un piccolo progetto o un fondo per le emergenze. L’offerta Energia PuntoFisso è disponibile per i nuovi clienti solo per un periodo limitato, fino all’8 ottobre: un’occasione perfetta per iniziare il nuovo anno con più sicurezza economica e meno stress.