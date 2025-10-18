 Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget
Topic
Approfondimenti
Trending
tutti

Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget

Vuoi iniziare l’anno risparmiando davvero? Con Engie blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi e metti al sicuro il tuo budget. Attivazione online.
Engie ti aiuta a risparmiare per l’anno che viene: scopri come proteggere il tuo budget
Green Risparmio energetico
Vuoi iniziare l’anno risparmiando davvero? Con Engie blocchi il prezzo di luce e gas per 24 mesi e metti al sicuro il tuo budget. Attivazione online.

Con l’arrivo del nuovo anno, tutti abbiamo lo stesso obiettivo: risparmiare di più e spendere meglio. Dopo dodici mesi di rincari e bollette altalenanti, iniziare il 2026 con una spesa energetica stabile e prevedibile è un passo concreto verso la serenità economica.

Ecco perché Engie propone una soluzione pensata proprio per chi vuole pianificare con intelligenza: Energia PuntoFisso, la tariffa che ti permette di bloccare il prezzo di luce e gas per 24 mesi, così da mettere al sicuro il tuo bilancio familiare.

Risparmia con Engie

Energia PuntoFisso: il modo più semplice per iniziare a risparmiare

In un periodo in cui il costo dell’energia può cambiare da un mese all’altro, avere una tariffa fissa è una vera forma di risparmio intelligente.
Con Engie, sai sempre quanto spendi: nessuna sorpresa in bolletta e nessun aumento improvviso. Ecco i prezzi fissi e competitivi dell’offerta:

  • 0,1232 €/kWh per la luce

  • 0,456 €/Smc per il gas

A questi si aggiunge solo un piccolo costo di commercializzazione di 6 euro al mese, davvero minimo se confrontato con la tranquillità di una spesa stabile. Per il gas è prevista anche una componente variabile ridotta, pari a 0,00795 €/Smc. Bloccare oggi il prezzo significa mettere ordine nelle proprie finanze e iniziare l’anno con un piano di risparmio chiaro, senza imprevisti. Ogni anno inizia con buoni propositi: spendere meno, gestire meglio, risparmiare di più. Con Engie puoi trasformare questo desiderio in realtà, mettendo un punto fermo sulle spese energetiche. Con un prezzo bloccato per 24 mesi, saprai sempre quanto spendi e potrai destinare i tuoi risparmi a ciò che conta davvero: un viaggio, un piccolo progetto o un fondo per le emergenze. L’offerta Energia PuntoFisso è disponibile per i nuovi clienti solo per un periodo limitato, fino all’8 ottobre: un’occasione perfetta per iniziare il nuovo anno con più sicurezza economica e meno stress.

Risparmia con Engie

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.

Pubblicato il 18 ott 2025

Link copiato negli appunti

Ti potrebbe interessare

Engie: ancora per oggi puoi bloccare luce e gas per due anni al miglior prezzo

Engie: ancora per oggi puoi bloccare luce e gas per due anni al miglior prezzo
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi con Engie: zero rincari e spesa ridotta

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi con Engie: zero rincari e spesa ridotta
Bollette fisse per due anni: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE

Bollette fisse per due anni: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE
Octopus Energy: trasparenza, sostenibilità e risparmio in un’unica offerta

Octopus Energy: trasparenza, sostenibilità e risparmio in un’unica offerta
Engie: ancora per oggi puoi bloccare luce e gas per due anni al miglior prezzo

Engie: ancora per oggi puoi bloccare luce e gas per due anni al miglior prezzo
Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi con Engie: zero rincari e spesa ridotta

Luce e gas a prezzo fisso per 24 mesi con Engie: zero rincari e spesa ridotta
Bollette fisse per due anni: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE

Bollette fisse per due anni: blocca il prezzo di luce e gas con ENGIE
Octopus Energy: trasparenza, sostenibilità e risparmio in un’unica offerta

Octopus Energy: trasparenza, sostenibilità e risparmio in un’unica offerta
Roberta Bonori
Pubblicato il
18 ott 2025
Link copiato negli appunti