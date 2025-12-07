Engie ti regala Energia PuntoFisso: 24 mesi di bollette bloccate

Risparmiare sulle bollette non significa solo trovare l’offerta più conveniente nell’immediato. Significa scegliere un fornitore affidabile, trasparente e orientato all’efficienza energetica nel tempo. Engie si posiziona proprio così.

Energia PuntoFisso di Engieè un’offerta pensata per chi vuole serenità, prevedibilità e sostenibilità. Bloccare il prezzo per 24 mesi significa mettere al sicuro la propria spesa energetica da possibili rincari del mercato, con la comodità di bollette digitali, energia verde certificata e un’azienda struttura alle spalle.

Offerte pensate per proteggere il budget

Engie propone due tipologie principali di offerte per la casa:

Energia PuntoFisso – con prezzo di luce e gas bloccato per 24 mesi. Una scelta ideale per chi vuole proteggersi da eventuali aumenti del mercato e avere maggiore prevedibilità nelle bollette.

Energia VedoChiaro – con prezzo variabile, legato al mercato all’ingrosso: quando l’energia scende, risparmi. Ottima per chi vuole approfittare delle eventuali flessioni dei prezzi energetici.

Energia PuntoFisso è l’offerta di Engie che blocca il prezzo della luce e/o del gas per 24 mesi. Questo significa che — a partire dalla data di attivazione – il prezzo per ogni kWh (luce) o Smc (gas) consumato resta invariato per due anni, indipendentemente da eventuali aumenti del mercato. In entrambe le offerte, Engie fornisce energia elettrica al 100% proveniente da fonti rinnovabili, certificata tramite meccanismi di “Garanzie di Origine” secondo la direttiva europea. Con Engie, risparmiare non è un’idea astratta. È una strategia concreta, costruita su:

tariffe flessibili o bloccate, per affrontare al meglio le oscillazioni dei mercati energetici;

energia 100% rinnovabile, per un impatto ambientale più leggero;

servizi di efficienza energetica che riducono i consumi reali nel tempo;

strumenti digitali e trasparenti per monitorare i consumi e gestire la fornitura in autonomia;

un’azienda strutturata e riconosciuta per qualità/prezzo e affidabilità in Italia.

Per chi guarda oltre la prossima bolletta, ENGIE è una scelta intelligente: non soltanto per risparmiare oggi, ma per costruire un’abitudine di consumo sostenibile, economica e consapevole nel domani.