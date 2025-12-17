Engie, ultima occasione per bloccare il prezzo di luce e gas per 2 anni (scade il 18 dicembre)

Alla mezzanotte di giovedì 18 dicembre scadranno le nuove tariffe dell’offerta a prezzo fisso di Engie, tra le più competitive del mercato libero. L’offerta in questione si chiama Energia PuntoFisso 24 Mesi e consente di bloccare il prezzo di luce e gas per due anni consecutivi, indipendentemente da quelle che saranno le oscillazioni del mercato nel prossimo futuro.

Le tariffe in scadenza dell’offerta Energia PuntoFisso 24 Mesi di Engie sono le seguenti.

Luce (tariffa monoraria)

0,0966 euro/kWh (prima era 0,125 euro/kWh): costo della materia prima luce

(prima era 0,125 euro/kWh): costo della materia prima luce 84 euro l’anno (prima era 96 euro l’anno): costo di commercializzazione

Gas

0,368 euro/Smc (prima era 0,425 euro/Smc): costo della materia prima gas

(prima era 0,425 euro/Smc): costo della materia prima gas 84 euro l’anno (prima era 96 euro l’anno): costo di commercializzazione

In segno di trasparenza, Engie sottolinea che all’importo finale in bolletta concorrono anche altri costi indipendenti dal fornitore, nella fattispecie la componente ASOS, la tariffa per l’utilizzo della rete e gli altri oneri generali di sistema.

L’adesione all’offerta a prezzo fisso di Engie, tenendo conto che fino al 18 dicembre è possibile bloccare due tra le tariffe più basse attualmente disponibili nel mercato libero italiano, rappresenta una ghiotta opportunità per chi vuole mettersi al riparo dai puntuali rincari di inizio anno, tanto sulla luce quanto sul gas.

Per sottoscrivere l’offerta occorre collegarsi alla pagina dedicata all’offerta sul sito di Engie, premere il pulsante “Configura ora”, quindi inserire i propri dati anagrafici, i dati relativi all’attuale fornitura e quelli di pagamento. Infine, prima di completare la registrazione bisogna validare il proprio numero di telefono e l’indirizzo e-mail indicato in fase di iscrizione.