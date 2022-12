Eni Plenitude regala 3 prodotti Google attivando le sue offerte luce e gas

Contrastare la crisi energetica facendosi anche un regalo di Natale è possibile: con la nuova offerta luce e gas di Eni Plenitude, infatti, per tutti i nuovi clienti c’è un bundle di prodotti Google per la Smart Home in regalo. Si tratta di una promozione a tempo limitato che consente di abbinare la possibilità di ridurre la bolletta all’opportunità di accedere a prodotti di ottima fattura firmati Google.

Eni Plenitude propone le tariffe Trend Casa Luce e Gas che, come molte opzioni tariffarie disponibili in questo momento sul mercato, garantiscono l’accesso al prezzo del mercato all’ingrosso (con riferimento all’indice PUN per la luce e PSV per il gas). Il bundle di prodotti Google ha un valore commerciale di 267 euro e comprende:

Chromecast con Google TV 4K

Nest Hub2

Nest Cam Indoor

Per scoprire e attivare l’offerta è possibile fare riferimento al link qui di sotto. L’attivazione delle tariffe Trend Casa di Eni Plenitude avviene direttamente online. Per completare la procedura vi basta avere i dati dell’intestatario del contratto ed i dati della fornitura (in particolare servono i codici POD per la luce e PDR per il gas che trovate nelle ultime bollette).

Tutto quello che c’è da sapere sulla promozione Eni Plenitude con i prodotti Google in regalo

La promozione lanciata da Eni Plenitude prevede l’attivazione delle seguenti tariffe:

Trend Casa Luce (monoraria o bioraria) con prezzo dell’energia elettrica pari a PUN + 0,0452 €/kWh e canone mensile di 12 euro

(monoraria o bioraria) con prezzo dell’energia elettrica pari a e canone mensile di 12 euro Trend Casa Gas con prezzo del gas pari a PSV + 0,2030 €/Smc e canone mensile di 12 euro

Gli indici del mercato all’ingrosso si aggiornano ogni mese. L’attivazione delle offerte è sempre gratuita. Per maggiori dettagli è possibile fare riferimento al link qui di sotto:

