Eni rialza benzina, diesel e gas: c'è una alternativa?

Eni è indubbiamente tra i maggiori fornitori di benzina, diesel e gas per le proprie abitazioni. tantissime sono infatti le utenze attive in tutta Italia e da questo momento in poi potrebbero subire delle leggere modifiche sui prezzi. A quanto pare infatti, il prezzo di benzina e diesel è aumentato di un centesimo in entrambi e ciò potrebbe molto presto ripercuotersi anche nelle offerte domestiche di luce e gas. Un'alternativa valida è quella di Sorgenia, che con la sua Next Energy Sunlight Gas, si presenta come un'offerta ricca e dall'ottimo rapporto qualità prezzo.

Eni aumenta i presidi benzina e diesel: come risparmiare nel 2022

Il 2022 è ormai dietro l'angolo e dopo il rialzo dei prezzi sull'energia elettrica, potrebbe arrivare una brutta notizia anche per tutti i clienti Eni. Come già accennato in precedenza, i prezzi relativi a benzina e diesel sono infatti aumentati di un centesimo su entrambe le forniture. Tale rialzo potrebbe anche risultare insignificante, ma tenendo in considerazione un mese (o due) di utilizzo medio, questo misero centesimo potrebbe effettivamente farsi sentire in bolletta.

Un'alternativa molto interessante da tenere in considerazione è quella di Sorgenia, che insieme alle utenze di Luce e Gas, in sconto fino al 31 dicembre 2021, offre anche una gift card Amazon di benvenuto dal valore di 100 euro. Ovviamente questa potrà essere utilizzata per qualsiasi tipologia di acquisto sul catalogo di Amazon Italia.

In più, scegliendo l'offerta Sunlight, si potrà essere certi che tutta l'energia utilizzata deriverà da fonti rinnovabili, strizzando quindi un'occhio all'ambiente che ci circonda. L'attivazione è assolutamente gratuita e potrà anche essere richiesta direttamente online in pochissimi clic. Non mancherà inoltre una gestione completa di tutti i consumi, accessibile sia dall'area fai da te del sito Web, che dall'applicazione gratuita disponibile su smartphone iOS e Android.

Qualora non si fosse certi di tutti i dettagli però, sarà comunque possibile ricevere assistenza gratuita da parte degli operatori Sorgenia. Questi saranno disponibili sia online che per via telefonica, al numero gratuito 800 920 960.

Sul sito ufficiale, sarà anche possibile richiedere un preventivo gratuito, basato sull'uso delle utenze e sulla quantità da attivare. Sorgenia infatti, oltre a Luce e Gas, offre anche una promozione interessante sulla Fibra, a prezzo scontato per tutti coloro che la attiveranno in bundle.