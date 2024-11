Realizza e fai crescere il tuo sito Web con Enkey WebAgency

Costruire e consolidare la propria presenza online non è solo importante: è fondamentale. Eppure, creare un sito Web che possa spiegare al meglio l’attività svolta è il primo passo di un percorso più ampio, di prospettiva, che porterà l’azienda a farsi trovare, a raggiungere nuovi clienti e a fidelizzare quelli acquisiti. Un cammino che è bene affrontare accompagnati dal giusto partner professionale, potendo così contare su competenze adeguate, mentre ci si concentra sul proprio business, senza distrazioni e senza impiegare risorse in modo non ottimale. È in questa dinamica che entra in gioco Enkey WebAgency, realtà 100% italiana con alle spalle una lunga esperienza nel settore.

Attenzione, inoltre: per chi prenota ora la propria consulenza sul sito, è sufficiente utilizzare il coupon “PUNTOINFO” per avere immediatamente uno sconto del 10% a disposizione sia sui costi di startup, sia sulla gestione mensile, per sempre.

Scegli Enkey WebAgency per la tua presenza online

Formata da veterani nella realizzazione dei siti Internet, rivolti sia ai professionisti sia alle aziende, la società offre una consulenza dedicata e servizi di advertising mirato. La fondazione risale addirittura al 2002.

Tutto ruota attorno al concetto di creatività, applicato a progetti come la produzione di un logo unico che sappia rispecchiare l’identità dell’azienda, il disegno di grafiche inedite per la loro inclusione in volantini, brochure, biglietti da visita e manifesti, ma non solo. L’agenzia si occupa anche dei social media, gestendo per i suoi clienti la comunicazione sulle piattaforme con professionalità e strategie mirate, lavorando giorno dopo giorno al rafforzamento del brand e alla crescita, tenendo in considerazione il target da raggiungere e puntando al coinvolgimento, con l’obiettivo di ottenere un ritorno duraturo. Si tratta di aspetti tanto delicati quanto importanti: il post giusto, al momento giusto, può risultare incredibilmente efficace. Non pubblicarlo o farlo nel modo sbagliato, invece, si traduce automaticamente in un’occasione persa o, nel peggiore dei casi, in un boomerang.

Dalla vetrina Web all’e-commerce: a ognuno il suo

Tutto questo senza dimenticare il fronte SEO, fondamentale, in cui interviene con un’ottimizzazione dei contenuti, al fine di raggiungere il migliore posizionamento possibile su Google e sugli altri motori di ricerca, anche attraverso le attività di copywriting e ghostwriting, partendo dalla definizione di un piano editoriale personalizzato. Per una panoramica più completa in merito ai servizi offerti rimandiamo all’indirizzo enkey.agency.

Da un punto di vista tecnologico, i siti realizzati sfruttano le potenzialità di WordPress. Si passa però attraverso una personalizzazione totale che interessa ogni componente, concordata e pianificata in modo attento e ponderato, così da andare incontro alle specifiche esigenze manifestate dal cliente, guidandolo e supportandolo in caso di necessità. Poi, per chi ne ha bisogno, un e-commerce può essere integrato attraverso PrestaShop, abilitando il controllo di un negozio online completo per la vendita diretta, incluso il sistema delegato all’elaborazione degli ordini.

Costruire e comunicare una presenza

Per chi ha piena consapevolezza del fatto che costruire una presenza online è soltanto una parte della comunicazione che occorre portare avanti per dar corpo al proprio brand e visibilità ai propri prodotti o servizi, Enkey WebAgency ha predisposto inoltre tre livelli di assistenza in grado di supportare questo tipo di attività:

Avvio e presenza

Sito Web realizzato e mantenuto; gestione dei social Meta (Facebook e Instagram) con 1-2 post personalizzati a settimana; campagne di ADV Crescita e coinvolgimento

Per chi cerca engagement oltre la sola presenza, attraverso attività social più sostenute, campagne ADV a budget raddoppiato e servizi foto/video professionali per ricavarne materiale ad alto impatto Massima visibilità

Per chi cerca un trampolino importante per alzare il livello su tutti i fronti: attività social continue, budget ADV triplicato, contenuti di rango professionale pensati per esprimere al meglio le attività condotte

Offerte declinate alle singole esigenze, insomma, per avere a disposizione esattamente il supporto che serve: la comunicazione social e le attività promozionali, infatti, sono una leva irrinunciabile che può cambiare completamente il volume dei propri messaggi e può velocizzare i tempi di ritorno dei risultati. Chi intende invece partire dal solo sito Web, su questa pagina ha tutte le indicazioni utili per aprire il cantiere e mettere a terra il primo mattone della propria presenza digitale.

Concludiamo sottolineando come Enkey WebAgency punti da sempre sull’innovazione e sulle nuove tecnologie. Tra le altre cose, lo dimostra la partnership siglata ormai da tempo con XR-Shop, leader nel mercato delle soluzioni per la realtà virtuale, oltre che con EOLO, Tiscali Point e MSI. Inoltre, la società a cui fa capo, Enkey Computers, è nota tra gli appassionati di videogiochi per il suo store che propone PC da gaming, hardware dedicato e dispositivi mobile.

