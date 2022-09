Enrico Brignano: Parte Prima, guardalo in streaming

Il nuovo spettacolo di Enrico Brignano, intitolato Parte Prima, è disponibile a partire da oggi come esclusiva sulla piattaforma Prime Video: guardalo in streaming. L’attore e comico romano torna sul palco di un teatro dopo il lungo stop dovuto alla pandemia.

Guarda in streaming Enrico Brignano: Parte Prima

È proprio il periodo di pausa forzato a ispirare lo show, con un’ora e mezza trascorsa in allegria, seppur toccando temi delicati quanto le abitudini che abbiamo fatto nostre durante le fasi più dure della crisi sanitaria. Con la regia di Roberto Cenci, ecco la descrizione di cosa attende lo spettatore.

Enrico Brignano riprende il contatto col proprio pubblico dopo il periodo di fermo forzato causa pandemia, ripercorrendo velocemente le difficoltà incontrate e le abitudini, più o meno sane, prese in un momento tanto assurdo quanto eccezionale. Ma l’intenzione è quella di rompere gli schemi, di rompere gli indugi… insomma, essenzialmente di rompere e andare oltre.

Di seguito, invece, gli altri contenuti in arrivo questa settimana su Prime Video: ricordiamo che l’accesso alla piattaforma è gratuito per tutti coloro in possesso di un abbonamento Prime.

28 settembre: After 4;

30 settembre: Il signore degli Anelli, Gli Anelli del Potere (episodio 6);

30 settembre: Me Contro Te, la famiglia reale (stagione 1);

1 ottobre: Sword Art Online: Progressive, Aria of a Starless Night;

1 ottobre: The Bleeder;

1 ottobre Shiraz, la città delle rose;

1 ottobre: Waiting for the Barbarians;

1 ottobre: Sliding doors;

1 ottobre: What women want, quello che le donne vogliono;

1 ottobre: DanMachi, Familia Myth (stagioni 1-3);

2 ottobre: Your name.

Attivando subito oggi i 30 giorni di prova gratuita per Amazon Prime, oltre allo streaming di Prime Video, avrai accesso senza alcuna spesa anche alle spedizioni gratuite sui prodotti in sconto durante l’evento dell’11 e 12 ottobre.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.